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Miércoles, 01 de julio de 2026
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Mundial 2026

Harry Kane clasificó a Inglaterra a los octavos de final de la Copa del Mundo con dos golazos y enfrentará a un anfitrión

julio 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Harry Kane con Inglaterra en el Mundial / FOTO: EFE
Harry Kane con Inglaterra en el Mundial / FOTO: EFE
Los ingleses le remontaron el partido a la República Democrática del Congo y se medirá ante México en la siguiente ronda.

Los cracks son los que aparecen para salvar partidos y eso es Harry Kane, el delantero del Bayern Múnich anotó dos golazos para que Inglaterra remontará el partido ante la República Democrática del Congo y se clasificara a los octavos de final del Mundial.

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La selección de los tres leones logró vencer la resistencia africana y dejarla en el camino. Ahora se medirá en octavos de final contra México, que clasificó tras derrotar a Ecuador 2-0.

Los tantos de Kane en los minutos 75 y 86 dieron la vuelta a un duelo en el que Inglaterra se asomó a una temprana eliminación como la que ya sufrieron Alemania y Países Bajos.

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RD Congo estuvo casi 70 minutos por delante en el estadio de Atlanta gracias a una temprana diana de Brian Cipenga en el minuto 7 y una espectacular actuación del arquero Lionel Mpasi.

Kane, con dos asistencias de Anthony Gordon, nuevo jugador del Barcelona, quebró a tiempo el muro congoleño para evitar una debacle del equipo que entrena Thomas Tuchel.

El artillero del Bayern Munich se reenganchó de paso a la pelea por la Bota de Oro del torneo con sus cinco goles, a uno de los dos líderes: Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Inglaterra sigue en la ruta hacia su primer título grande en 60 años pero con una complicada siguiente parada el próximo domingo en Ciudad de México contra la selección local.

 

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