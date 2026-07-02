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Jueves, 02 de julio de 2026
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Danny Ocean

El mensaje con el que el cantante Danny Ocean invitó a sus compatriotas en el exterior para recolectar ayuda económica para Venezuela

julio 2, 2026
Por: Natalya Baquero González
Danny Ocean busca ayudar a Venezuela desde la distancia - Fotos: AFP
Danny Ocean busca ayudar a Venezuela desde la distancia - Fotos: AFP
El artista caraqueño indicó que, pese a que se encuentra lejos de su país natal, ha encontrado otras formas de ayudar a sus compatriotas desde la distancia.

El cantante venezolano Daniel Alejandro Morales Reyes, mejor conocido como Danny Ocean, hizo uso de sus redes sociales, por medio de las cuales extendió una invitación a sus compatriotas en el exterior para que se sumen a la recolección de ayuda económica ante la devastadora tragedia que enfrenta su país, Venezuela, tras los fuertes terremotos del pasado 24 de junio, que a la fecha han dejado miles de damnificados.

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"A mis hermanos VENEZOLANOS que están afuera… “Armarse grupos para hacer recolectas de dinero y mandárselo a otros grupos de confianza en Venezuela, ¡AYUDA MUCHÍSIMO!”, expresó el artista por medio de su cuenta de X.

Danny Ocean indicó que, pese a que se encuentra lejos de su país natal, ha encontrado otras formas de ayudar a sus compatriotas desde la distancia.

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“He aprendido que, a pesar de estar lejos, mi rol desde afuera ha sido de gran ayuda para conseguir fondos para la causa y apoyar a un grupo interno que se ha armado con amigos y gente de confianza para hacer llegar cosas con inmediatez en base a las necesidades que van surgiendo al día”, expresó el artista.

El cantante caraqueño también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a sus compatriotas en el extranjero para que busquen alternativas y la manera de organizarse para ayudar desde la distancia a su país.

En medio de la difícil situación que afronta Venezuela, otras artistas se han solidarizado con la nación sudamericana que hace más de una semana fue sacudida por dos fuertes terremotos que hasta la fecha dejan más de 2000 fallecidos, más de 11.000 heridos, cientos de desaparecidos y miles de damnificados.

Dentro de los cantantes que se ha reportado con ayuda para los venezolanos se encuentra el estadounidense Nicky Jam, quien hizo uso de su avión privado para transportar la mayor cantidad de suministros y ayuda humanitaria.

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Entre tanto, otros como Bad Bunny han utilizado sus más recientes presentaciones para expresar su apoyo al pueblo venezolano con un mensaje solidario.

"Les enviamos un fuerte abrazo, mucha fuerza. Ustedes son un país muy valiente, fuerte y sé que podrán sobrepasar esto”, expresó el artista puertorriqueño durante su reciente presentación en Londres.

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