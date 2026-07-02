Se conoce el nombre el árbitro que pitará Colombia vs. Ghana en el Mundial; influyó en el repechaje de Perú para Rusia 2018

Este viernes 3 de julio se jugará el partido de Colombia vs Ghana por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo y ya la FIFA dio a conocer el nombre del árbitro encargado de impartir justicia en este compromiso: será el francés Clement Turpin.

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El juez internacionalista de 44 años ha estado presente desde 2018 en las copas del mundo y en este Mundial este será su tercer partido designado, pues ya tuvo a cargo los encuentros Inglaterra 4, Croacia 2, el 17 de julio, y Paraguay 0, Australia 0.

Con el arbitraje de Colombia vs Ghana, Clement Turpin llegará a su octavo partido pitado en mundiales. En Rusia 2018 impartió justicia en Uruguay vs. Arabia Saudí y Suiza vs. Costa Rica, ambos en fase de grupos; en Qatar 2022 dirigió tres juegos: dos en primera ronda (Uruguay vs. Corea del Sur y Ecuador vs. Senegal) y uno en octavos de final (Brasil vs. Corea del Sur); y ahora los 3 que lleva en esta edición.

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El juez francés no es recordado con mucho cariño en Perú, pues fue el encargado de impartir justicia en el partido por el repechaje de los incas contra Nueva Zelanda por un cupo a Rusia 2018 y omitió un penalti a favor de los sudamericanos.

Transcurría el minuto 23 del primer tiempo, el partido iba 0-0 cuando el defensor neozelandés Winston Reid cometió una mano clara en el área que era penalti para Perú, pero Turpin lo ignoró pese a los reclamos de los peruanos.

Pese a la omisión de este claro penalti, Perú se impuso 2-0 a Nueva Zelanda y logró clasificarse por repechaje al mundial de Rusia.

El perfil de Clement Turpin como árbitro deja ver que no es un árbitro muy severo desde lo disciplinario, no es de muchas tarjetas ni de pitar muchas faltas. Además, fue elegido en 2025 como el mejor árbitro del año por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol.