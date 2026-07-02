NTN24
Jueves, 02 de julio de 2026
Jueves, 02 de julio de 2026
Mundial 2026

Se conoce el nombre el árbitro que pitará Colombia vs. Ghana en el Mundial; influyó en el repechaje de Perú para Rusia 2018

julio 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Futbolistas de la Selección Colombia en el Mundial 2026 - Foto: AFP
Futbolistas de la Selección Colombia en el Mundial 2026 - Foto: AFP
El colegiado fue el encargado de impartir justicia en el partido en el que la selección Inca ganó ante Nueva Zelanda y quedó fuera del Mundial 2018.

Este viernes 3 de julio se jugará el partido de Colombia vs Ghana por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo y ya la FIFA dio a conocer el nombre del árbitro encargado de impartir justicia en este compromiso: será el francés Clement Turpin.

Te Puede Interesar:

El juez internacionalista de 44 años ha estado presente desde 2018 en las copas del mundo y en este Mundial este será su tercer partido designado, pues ya tuvo a cargo los encuentros Inglaterra 4, Croacia 2, el 17 de julio, y Paraguay 0, Australia 0.

Con el arbitraje de Colombia vs Ghana, Clement Turpin llegará a su octavo partido pitado en mundiales. En Rusia 2018 impartió justicia en Uruguay vs. Arabia Saudí y Suiza vs. Costa Rica, ambos en fase de grupos; en Qatar 2022 dirigió tres juegos: dos en primera ronda (Uruguay vs. Corea del Sur y Ecuador vs. Senegal) y uno en octavos de final (Brasil vs. Corea del Sur); y ahora los 3 que lleva en esta edición.

o

El juez francés no es recordado con mucho cariño en Perú, pues fue el encargado de impartir justicia en el partido por el repechaje de los incas contra Nueva Zelanda por un cupo a Rusia 2018 y omitió un penalti a favor de los sudamericanos.

Transcurría el minuto 23 del primer tiempo, el partido iba 0-0 cuando el defensor neozelandés Winston Reid cometió una mano clara en el área que era penalti para Perú, pero Turpin lo ignoró pese a los reclamos de los peruanos.

Pese a la omisión de este claro penalti, Perú se impuso 2-0 a Nueva Zelanda y logró clasificarse por repechaje al mundial de Rusia.

o

El perfil de Clement Turpin como árbitro deja ver que no es un árbitro muy severo desde lo disciplinario, no es de muchas tarjetas ni de pitar muchas faltas. Además, fue elegido en 2025 como el mejor árbitro del año por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Selección Colombia

Ghana

Árbitros

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

De exiliado a rescatista: Lorent Saleh regresa a Venezuela tras 13 años y envía contundente mensaje a María Corina Machado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Los niños son los primeros en sufrir el impacto del sismo, pero son los últimos en recuperarse y eso evidentemente genera unos riesgos importantes de protección”: coordinador general de CEDODAP

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Habilitan famoso restaurante como hospital tras devastadores terremotos en Venezuela: fue uno de los pocos edificios que quedaron estables

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Cocaína y 250 millones de dólares", lo que ocultaría Diosdado Cabello entre los escombros, según periodista de investigación

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿El populismo ha degradado la política en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años

Ver más

Videos

Ver más
Foto: NTN24
Terremoto en Venezuela

Hicimos un recorrido en moto por La Guaira que evidencia la magnitud de la catástrofe

Escombros tras terremotos en Venezuela - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

¿Ha demostrado el régimen venezolano su incapacidad para atender la emergencia tras los terremotos?

Diosdado Cabello - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

"Cocaína y 250 millones de dólares", lo que ocultaría Diosdado Cabello entre los escombros, según periodista de investigación

Terremoto en Venezuela (EFE)
Terremoto en Venezuela

Mujer venezolana sobrevivió a los terremotos tras permanecer 14 horas bajo los escombros aferrada a su bebé

Deforestación - Foto Canva
Deforestación

La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años

Más de Deportes

Ver más
Ronald Koeman | Foto: EFE
Selección de Países Bajos

Ronald Koeman dimite como entrenador de Países Bajos tras la eliminación del Mundial 2026: "Nadie está más decepcionado que yo"

Papa León XIV - Foto AFP
Papa León XIV

El papa León XIV se convirtió en "socio de honor del Real Madrid": así lo anunció el equipo merengue

Entrenadores de Qatar y Canadá | Foto: AFP
Mundial 2026

El fuerte encontronazo que sostuvieron los entrenadores de Catar y Canadá tras la goleada 6-0 en el Mundial 2026

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Ronald Koeman | Foto: EFE
Selección de Países Bajos

Ronald Koeman dimite como entrenador de Países Bajos tras la eliminación del Mundial 2026: "Nadie está más decepcionado que yo"

Papa León XIV - Foto AFP
Papa León XIV

El papa León XIV se convirtió en "socio de honor del Real Madrid": así lo anunció el equipo merengue

Frontera de Colombia (AFP)
Elecciones en Colombia

Gobierno Petro adelantó cierre de fronteras por las elecciones: "se harán con la ciudadanía colombiana en Colombia"

Rescatistas Cruz Roja en Venezuela - Foto EFE
Organización Mundial de la Salud

OMS advierte que el sistema sanitario de Venezuela está al límite tras los devastadores terremotos: podría haber "brotes de enfermedades"

El presidente de Colombia Gustavo Petro vota en la primera vuelta de las elecciones en las que se escogerá a su sucesor - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Hemos rechazado las alegaciones de Petro sobre supuesto fraude, sin sustento alguno": Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch

José Luis Rodríguez Zapatero junto a Delcy y Jorge Rodríguez - Foto AFP
José Luis Rodríguez Zapatero

Negó negocios en Venezuela y fue preguntado por su relación con Delcy Rodríguez: NTN24 accedió a los audios de la declaración de Zapatero en su audiencia

Puntos clave del acuerdo firmado por EE. UU. y el régimen de Irán -AFP
Estados Unidos

Puntos clave del acuerdo firmado por EE. UU. y el régimen de Irán: fin de ataques, apertura de Ormuz y polémico levantamiento de sanciones

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre