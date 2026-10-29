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Cada vez más cerca de los 1.000 goles: Cristiano Ronaldo hace un hat-trick y lidera la victoria de Al Nassr

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Cristiano Ronaldo | Foto: EFE
Cristiano Ronaldo | Foto: EFE
El delantero de Portugal anotó tres goles en 15 minutos en el triunfo 5-3 ante Al Kholood y alcanzó los 985 goles profesionales.

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista en el fútbol saudí. El delantero portugués anotó un hat-trick este jueves 29 de octubre en el triunfo de Al Nassr por 5-3 frente a Al Kholood, por la duodécima jornada de la Liga Profesional Saudí, y quedó a solo 15 goles de alcanzar los 1.000 goles en su carrera.

A sus 41 años, el capitán de la selección de Portugal llegó a los 985 goles oficiales como profesional, una cifra que lo acerca a uno de los objetivos más ambiciosos de su trayectoria.

 

Sus tres anotaciones llegaron en el segundo tiempo e hicieron que su equipo resolviera un encuentro que terminó igualado 2-2 en la primera mitad.

El partido, jugado en el Al-Awwal Park de Riad, inició con dificultades para el conjunto local. Julien Domingues adelantó a Al Kholood en el minuto 16, pero Ângelo Gabriel empató el marcador al 24 y Sadio Mané colocó en ventaja a Al Nassr en el 38. No obstante, Antoine Essomba consiguió la igualdad visitante en el tiempo añadido de la primera parte.

Ronaldo incluso celebró dos goles antes del descanso, pero los dos fueron anulados por fuera de juego. La recompensa llegaría después de la pausa.

El portugués abrió su cuenta personal al minuto 66, momento en que aprovechó una asistencia de su compatriota João Félix para poner de nuevo en ventaja a Al Nassr. Seis minutos después, al 72, incrementó la diferencia con un cabezazo luego de un centro del mismo compañero.

El tercer tanto apareció al minuto 81. En una acción iniciada por Sadio Mané, el senegalés no pudo concretar frente al arco y finalizó cediendo el balón a Ronaldo, quien empujó la pelota para completar su triplete y poner el 5-2 parcial. Domingues descontó para Al Kholood desde el punto penal en el tiempo añadido, dejando el marcador definitivo en 5-3.

João Félix igualmente tuvo una actuación destacada, con cuatro asistencias en el encuentro, dos de ellas para los goles de Ronaldo. Ângelo y Mané completaron la lista de anotadores del equipo de Riad.

Con este resultado, Al Nassr alcanzó los 28 puntos y se mantiene en la parte alta de la clasificación, igualado provisionalmente con Al Qadsiah, que conserva ventaja por diferencia de goles.

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