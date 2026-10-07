Contundente golpe a ‘Los Porteños’: cae presunto cabecilla señalado de 14 homicidios y quien habría hecho parte del ‘Clan del Golfo’

La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó la captura de alias ‘Salchichón’ y alias ‘El Mono’, señalados como presuntos integrantes de la organización delincuencial ‘Los Porteños’, que tendría injerencia principalmente en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

Las capturas se dieron en el marco de la Operación Cazador, adelantada por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, mediante labores de inteligencia, investigación criminal y acciones operativas.

Según las autoridades, alias ‘Salchichón’ sería el presunto cabecilla principal de la estructura. Las investigaciones indican que anteriormente habría pertenecido al Clan del Golfo, donde presuntamente habría ejercido como cabecilla de zona, para posteriormente asumir el liderazgo de “Los Porteños”.

Según la información entregada por la Policía, ‘Salchichón’ registra siete anotaciones judiciales por delitos como homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, desaparición forzada y violencia intrafamiliar.

Asimismo, las autoridades indican que estaría presuntamente relacionado con 14 homicidios, casos que serían objeto de investigación y que estarían asociados a disputas por el control territorial y el tráfico de estupefacientes en la zona.

Del mismo modo, en este operativo fue capturado alias ‘El Mono’, quien, según la información de las autoridades, tendría un vínculo familiar con “Salchichón” y cumpliría funciones dentro de la misma organización.

Este hombre registra dos anotaciones judiciales, una por homicidio y otra por falsedad marcaria, ambas correspondientes a 2025.

La información que presenta la investigación señala que ‘El Mono’ sería uno de los principales dinamizadores del tráfico local de estupefacientes en Puerto Colombia y que presuntamente cumpliría funciones relacionadas con homicidios selectivos.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron una pistola Glock calibre 9 milímetros, 43 cartuchos, un proveedor para fusil AK-47, ocho teléfonos celulares y dinero en efectivo.

En ese mismo sentido, fueron encontradas cinco prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, diferentes cantidades de marihuana, fenacetina y cocaína, además de un motor fuera de borda de 200 caballos de fuerza.

Para la Policía, estas capturas afectan la capacidad de mando, coordinación y operación de ‘Los Porteños’, particularmente en actividades relacionadas con homicidios, extorsión y tráfico local de estupefacientes en Puerto Colombia y sectores aledaños.

Finalmente, la comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, aseguró que las autoridades continuarán desarrollando acciones que afecten a los grupos criminales.

“Estamos desarrollando acciones contundentes, estratégicas y focalizadas contra quienes pretenden afectar la tranquilidad de nuestros ciudadanos”, señaló la oficial, quien destacó el trabajo articulado de las diferentes capacidades institucionales.