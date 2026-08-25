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Martes, 25 de agosto de 2026
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Canadá

Canadá rechaza la propuesta de Donald Trump de renombrar el lago Ontario como “lago América”

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
ministra de Industria de Canadá Mélanie Joly rechaza la propuesta de Donald Trump- Foto: captura de pantalla de Truth Social ilustración Canva
ministra de Industria de Canadá Mélanie Joly rechaza la propuesta de Donald Trump- Foto: captura de pantalla de Truth Social ilustración Canva
La ministra de Industria canadiense, Mélanie Joly, reafirmó la soberanía e identidad de los Grandes Lagos tras las amenazas del presidente norteamericano en redes sociales.

El gobierno de Canadá desestima categóricamente este martes la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cambiar el nombre del lago Ontario cuerpo de agua compartido por ambas naciones por el “lago América”, en un nuevo episodio de alta tensión política y comercial.

La ministra de Industria de Canadá Mélanie Joly, respondió a las declaraciones del mandatario estadounidense durante una rueda de prensa en la que el Ejecutivo canadiense anunció la aplicación de nuevos aranceles de represalias contra productos de EE. UU.

“Siempre lo llamaremos lago Ontario. Estamos orgullosos de nuestros Grandes Lagos. Los hemos navegado desde hace miles de años. Forman parte de los cimientos de nuestro país y defenderemos lo que tenemos”, aseveró Joly.

La controversia escaló en las últimas horas a través de redes sociales tras un enfrentamiento dialéctico entre Trump y el primer ministro de la provincia de Ontario, Doug Ford, una de las regiones más golpeadas por la reciente guerra de aranceles impulsada por la Casa Blanca.

Tras duras declaraciones cruzadas que incluyen alusiones personales de Trump hacia Ford y la respuesta del líder provisional calificando al mandatario norteamericano de “tirano”, el Gobierno canadiense enfatizó que mantendrá una postura estratégica para responder tanto a las presiones económicas como a las maniobras retóricas.

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El lago Ontario, el de menor extensión entre los cinco Grandes Lagos de Norteamérica, marca la frontera natural entre la provincia canadiense de Ontario y el estado de Nueva York.

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Con un papel determinante en comercio regional, el lago recibe las aguas del río San Lorenzo, la vía fluvial clave para el acceso directo al océano Atlántico, su denominación actual deriva de lenguas iroquesas nativas y asocia históricamente con expresiones indígenas que traducen “agua brillante” o “lago hermoso”.

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