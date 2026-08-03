“Es una falta de respeto al pueblo venezolano”: sindicatos cuestionan el diálogo en Venezuela

Tras el inicio del diálogo en Venezuela entre la Asamblea Nacional legítima del año 2015, presidida por Dinorah Figuera, y el parlamento de facto liderado por Jorge Rodríguez, quien representa al régimen, establecido el 1 de agosto, solo se conocen comunicados escuetos; de momento, ningún acuerdo. Ante esta situación, diferentes sectores de la sociedad civil, grupos sindicales y políticos han cuestionado que no haya una agenda de los temas que se van durante las negociaciones.