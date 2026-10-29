Operativo migratorio en Texas deja 4.170 detenidos: redada de Trump incluye a personas sin antecedentes penales

El gobierno de Donald Trump informó que 4.170 migrantes fueron detenidos en un operativo de control migratorio hecho en Texas entre el 19 y el 29 de octubre. El despliegue, denominado Lone Star Mission, fue ejecutado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con apoyo de organismos policiales estatales y locales.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, presentó los resultados este jueves en Dallas y describió la operación como un éxito. Según detalló, las detenciones se llevaron a cabo con la participación de las oficinas regionales del ICE en Dallas, Houston, San Antonio, El Paso y Harlingen.

Mullin aseguró que entre los arrestados había personas que estaban vinculadas con delitos como homicidio, agresión sexual, conducción bajo los efectos del alcohol y tráfico de migrantes. No obstante, las autoridades no dieron un desglose detallado acerca del número de detenidos con condenas penales, cargos pendientes o antecedentes por delitos violentos.

La información difundida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) igualmente dejó en evidencia que el operativo llegó a personas que no necesariamente tenían historial delictivo.

Según declaraciones de Mullin recogidas por medios norteamericanos, cerca del 60 % de los detenidos tenía antecedentes penales, así como el 40 % restante fue arrestado de manera colateral, es decir, no precisamente hacía parte de los objetivos iniciales de las acciones policiales.

El funcionario detalló que algunas personas fueron detenidas porque se encontraban en vehículos, viviendas u otros lugares donde los agentes ejecutaban órdenes de arresto.

El operativo se realizó en medio de la ofensiva migratoria impulsada por Trump desde su vuelta a la Casa Blanca en enero de 2025, que contempla el aumento de las detenciones y deportaciones de personas en situación migratoria irregular.

Texas se convirtió en uno de los principales escenarios de esa política debido a su extensa frontera con México y a la cooperación entre las autoridades federales y estatales.

La operación federal Lone Star Mission no tiene que confundirse con Operation Lone Star, el programa de seguridad fronteriza que el gobernador republicano Greg Abbott puso en marcha en 2021 y que igualmente contempla la participación de la Guardia Nacional y fuerzas policiales estatales.

El anuncio de las 4.170 detenciones se produjo pocos días antes de las elecciones legislativas de Estados Unidos del 3 de noviembre. En su comparecencia, Mullin de igual forma criticó las políticas de las llamadas ciudades santuario, ya que sus gobiernos locales limitan algunas formas de colaboración con las autoridades migratorias federales.

La magnitud del operativo reabre el debate acerca del alcance de las redadas y el tratamiento de los migrantes sin antecedentes penales. Pese a que la administración Trump sostiene que busca retirar de las calles a personas vinculadas con delitos, los datos divulgados no dejan establecer cuántos de los detenidos tenían condenas ni cuántos fueron arrestados únicamente por infracciones migratorias.