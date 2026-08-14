Carlos Vives convierte su Cumbia House en centro de acopio: así es como los colombianos pueden hacer sus donaciones
Tras el impacto del terremoto que dejó graves afectaciones en distintas zonas del territorio colombiano, la iniciativa El Universo Vives anunció una alianza solidaria junto a la red de Bancos de Alimentos de Colombia para brindar auxilio inmediato a las comunidades más vulnerables.
Como parte de esta campaña, el restaurante e hito cultural Cumbia House, propiedad del reconocido cantautor Carlos Vives, abrió sus puertas en la capital del país para funcionar como centro oficial de acopio y recolección de ayuda humanitaria.
Las organizaciones a cargo habilitaron la recepción de bienes de primera necesidad divididos en las siguientes categorías:
Alimentos no perecederos y de consumo directo: Agua, arroz, aceite, pastas, granos (lentejas, fríjol, garbanzo, arveja), enlatados, harinas, panela, chocolate, frutos secos, avena, coladas, leche en polvo y leche UHT.
Alimentos para animales: Comida concentrada y suministros para mascotas.
Artículos de higiene personal: Jabón, shampoo, cepillos y crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales, toallitas húmedas y crema antipañalitis.
Elementos de descanso y abrigo: Toallas, colchonetas y mantas.
Las personas que deseen realizar sus aportes podrán dirigirse a la sede de Cumbia House en Bogotá bajo las siguientes especificaciones:
Dirección: Calle 96 # 13-40, Bogotá.
Fechas de recepción: Del 13 de agosto al 12 de septiembre.
Horario: lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Bajo la premisa de que “cada aporte cuenta”, los organizadores hicieron un llamado a la ciudadanía a unirse a esta jornada de solidaridad para llevar alivio a las familias y comunidades impactadas por la emergencia.