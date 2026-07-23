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Jueves, 23 de julio de 2026
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Feminicidio

“Me tocó salir rápido”: último mensaje de María Potosí, joven con ocho meses de embarazo hallada sin vida en Cali

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Hallan sin vida a María Potosí - Canva
Hallan sin vida a María Potosí - Canva
La familia pide ayuda para encontrar al bebé, ya que al momento del hallazgo no estaba en el vientre.

Las investigaciones por la muerte de María Camila Potosí, joven de 21 años con un embarazo de ocho meses, avanzan mientras las autoridades buscan esclarecer lo que ocurrió desde el último momento en que fue vista hasta el hallazgo de su cuerpo en una zona rural de Cali.

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Uno de los elementos clave para reconstruir sus últimas horas es el último mensaje que envió a un familiar antes de perder todo contacto.

De acuerdo con la reconstrucción de la investigación, basada en los testimonios de familiares y amigos, María Camila habría pasado la mañana del 16 de julio en la vivienda de su cuñada, en el barrio Meléndez.

Ese mismo día, la joven había asistido a un control médico por su embarazo en un puesto de salud ubicado en Polvorines y, según los relatos, al regresar a la casa tuvo que salir de urgencia para realizarse unos exámenes médicos que le programaron para horas de la tarde.

Antes de irse, según el relato de su cuñada, María le envió un mensaje explicándole por qué iba a salir.

Me tocó salir rápido a confirmar la cita de un último examen que me mandaron hoy”, decía el mensaje.

Esa fue la última comunicación que recibió su familia. Según el reporte de desaparición, fue vista por última vez ese jueves 16 de julio, a las 4:02 de la tarde, en el sector de Polvorines, exactamente en la carrera 96 con calle 2B-64.

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Más tarde, se afirma que su pareja fue a buscarla cerca de las 6:00 p. m. a la vivienda y, al no encontrarla ni recibir respuesta de ella, familiares y amigos comenzaron su búsqueda en hospitales y otros lugares donde quizá podía encontrarse; sin embargo, no obtuvieron ninguna respuesta.

Tras cuatro días de búsqueda, en la tarde del 20 de julio, las autoridades encontraron el cuerpo de la joven a un costado del río Meléndez, en el kilómetro 3 de la vía a La Buitrera, en zona rural de Cali. Según los reportes, el cuerpo estaba envuelto en sábanas, atado, con signos de tortura y sin el bebé en el vientre.

La Fiscalía General de la Nación continúa adelantando las investigaciones para establecer qué fue lo que ocurrió después del último mensaje y determinar al responsable de este hecho.

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