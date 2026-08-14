“No sabemos las condiciones exactas”: Alfredo Romero sobre la excarcelación de presos políticos

Tan solo dos días después de que el régimen de Venezuela y la oposición representada por la Asamblea Nacional legítima del año 2015 firmaran un comunicado conjunto que establece acuerdos significativos, durante el primer ciclo de negociaciones se han comenzado a adelantar nuevas excarcelaciones de presos políticos. Para tratar este tema y conocer las condiciones bajo las cuales se dan estas nuevas excarcelaciones, el programa La Tarde de NTN24 conversó con el director ejecutivo de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero.