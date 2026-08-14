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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Excarcelaciones en Venezuela
Programa: La Tarde

“No sabemos las condiciones exactas”: Alfredo Romero sobre la excarcelación de presos políticos

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Tan solo dos días después de que el régimen de Venezuela y la oposición representada por la Asamblea Nacional legítima del año 2015 firmaran un comunicado conjunto que establece acuerdos significativos, durante el primer ciclo de negociaciones se han comenzado a adelantar nuevas excarcelaciones de presos políticos. Para tratar este tema y conocer las condiciones bajo las cuales se dan estas nuevas excarcelaciones, el programa La Tarde de NTN24 conversó con el director ejecutivo de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero.

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