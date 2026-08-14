Régimen venezolano confirma 131 excarcelaciones de presos políticos: habla de "medidas alternativas a la privación de la libertad"

El régimen de Venezuela, mediante Miguel Ángel Pérez Pirela, confirmó este viernes 131 excarcelaciones de presos políticos en varios centros carcelarios del país.

Es de señalar que esto ocurre luego de que el miércoles, Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional del 2015, publicara en su cuenta oficial de la red social X el documento del primer ciclo de conversaciones con el régimen venezolano.

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Lo que llama la atención es que por ninguna parte del informe se habla de la reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE) ni del desarrollo de elecciones en Venezuela.

Aunque salieron de los centros de tortura de la dictadura, Pérez Pirela aseguró que se les otorgó "medidas alternativas" a la privación de la libertad.

"El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez Gómez, informa el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad para un total de 131 personas que se encontraban bajo régimen de detención, por su presunta o comprobada participación en la comisión de delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano", señala el comunicado.

Y agregó que "las referidas medidas fueron acordadas por los tribunales de la República, a petición del Ministerio Público, luego de que este Programa solicitara a los órganos del Sistema de Justicia Penal evaluar la situación jurídica de personas procesadas o condenadas por delitos relacionados con diversos atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República".

El comunicado finaliza señalando que las medidas se enmarcan en una política a la que el régimen llama "Programa para la Paz y la Convivencia Democrática", pese a la ya conocida violencia sobre los presos políticos.

"El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática ratifica que continuará decididamente apoyando las iniciativas del Gobierno Nacional y de la sociedad civil organizadas orientadas a favorecer el reencuentro entre los venezolanos, el fortalecimiento del tejido social de la nación y la consolidación de la paz de la República", finalizó.