Carol Borda en el Congreso: El equilibrio entre la vida legislativa y el empoderamiento femenino

En el programa Mujeres de Ataque de NTN24, Carol Borda, representante a la Cámara de Bogotá, compartió su experiencia y visión como única congresista del Movimiento de Salvación Nacional.

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Desde su llegada al Congreso, Borda ha enfrentado diversos retos, pero asegura haberlos disfrutado al máximo.

"Ha sido un gran reto, pero lo he disfrutado un montón", afirma, destacando la dualidad de ser la representante única de su movimiento en la Cámara, lo cual le otorga tanto ventajas como desafíos.

Su enfoque está en desmentir narrativas y avanzar debates críticos que, según ella, son esenciales para el desarrollo social y económico del país.