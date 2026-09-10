El mundialista Juan Guillermo Cuadrado es oficializado como refuerzo estelar de equipo en Colombia

El mundialista Juan Guillermo Cuadrado regresa a Colombia de la mano de un equipo del país que dio un golpe sobre la mesa al contratarlo.

Se trata de Millonarios FC, que este jueves anunció oficialmente la contratación de Juan Guillermo Cuadrado, uno de los futbolistas colombianos más reconocidos internacionalmente, quien regresa al fútbol colombiano después de casi dos décadas brillando en las principales ligas europeas. El nacido en Necoclí, Antioquia, se incorpora al equipo Embajador para iniciar una nueva etapa profesional en su carrera.

Cuadrado comenzó su trayectoria profesional en Independiente Medellín antes de dar el salto a Europa en 2009. Su recorrido por el Viejo Continente lo llevó a vestir las camisetas de clubes emblemáticos como Udinese, Lecce y Fiorentina en Italia, antes de llegar a la Premier League inglesa.

Con el Chelsea, Cuadrado conquistó la Premier League y la Copa de la Liga durante la temporada 2014-15, marcando su paso por el fútbol inglés. Sin embargo, fue en Italia donde el colombiano construyó el capítulo más destacado de su carrera deportiva.

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En la Juventus de Turín, Cuadrado se consolidó como una pieza fundamental del equipo. Durante su etapa con la Vecchia Signora, el extremo colombiano levantó cinco títulos de Serie A, cuatro Copas de Italia y dos Supercopas italianas, además de participar en competiciones de élite del fútbol europeo, dejando una huella imborrable en el club turinés.

Posteriormente, Cuadrado defendió los colores del Inter de Milán, donde también sumó títulos a su palmarés, y tuvo pasos por Atalanta y Pisa, completando una carrera europea llena de éxitos y reconocimientos a nivel internacional.

A nivel de Selección Colombia, Cuadrado fue protagonista durante más de una década. Disputó los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, consolidándose como una referencia del combinado cafetero en diferentes competencias internacionales y siendo parte fundamental del mejor momento reciente del fútbol colombiano.

Ahora, después de recorrer algunos de los escenarios más importantes del fútbol mundial, Juan Guillermo Cuadrado regresa a Colombia para vestir de azul y comenzar un nuevo capítulo de su carrera con Millonarios FC, equipo que oficializó su llegada mediante un comunicado oficial publicado este 10 de septiembre de 2026.

La contratación de Cuadrado representa un golpe de efecto para Millonarios y para el fútbol colombiano, que recibe a uno de sus mayores exponentes internacionales de las últimas dos décadas, con una trayectoria de casi 20 años en la élite del deporte.

"Experiencia, velocidad y talento. ¡Bienvenido al embajador Juan Guillermo Cuadrado!", publicó el club en sus redes sociales.