Adelantan intervención de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU: hablará este miércoles y no el jueves como estaba previsto

La cabeza del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, tendrá su intervención en la Asamblea General de la ONU que se realiza en Nueva York este miércoles 23 de septiembre y no el jueves 24 como estaba previsto anteriormente.

De acuerdo con la nueva actualización del cronograma de oradores, el turno para la intervención de Venezuela en la 81.ª Asamblea General será este miércoles, un día antes del programa inicial que se dio a conocer.

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Así las cosas, Delcy Rodríguez hablará en el auditorio de Naciones Unidas en Nueva York este miércoles a las 17:30 (hora local y de Caracas), según una nueva actualización del sitio oficial de la Organización de Naciones Unidas.

Todavía se desconocen las razones por las cuales el discurso de Rodríguez se adelantó un día con respecto a lo informado inicialmente.

El presidente de Estados Unidos aceptó reunirse con Rodríguez, pese a que su jefe y principal aliado, el dictador Nicolás Maduro, fue detenido y encarcelado bajo sus órdenes.

De acuerdo con la información divulgada por la sede presidencial de la Unión Americana, la reunión fue de carácter privado y contó con la participación de varios integrantes del equipo de gobierno de Trump.

Por parte de Estados Unidos estuvieron presentes Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional; Scott Bessent, secretario del Tesoro; Susie Wiles, jefe de Gabinete de la Casa Blanca; y Stephen Miller, jefe adjunto de Gabinete para Política y asesor de Seguridad Nacional y Seguridad Interior.