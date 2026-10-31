Shakira cancela uno de sus conciertos por el conflicto en Medio Oriente

Shakira no se va a presentar este año frente a las emblemáticas pirámides de Guiza, en Egipto. La cantante colombiana anunció el aplazamiento de uno de los conciertos más esperados de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, por las circunstancias actuales en Medio Oriente y a las preocupaciones por la seguridad del público y de todas las personas que están involucradas en el evento.

La artista tenía previsto estar presente el próximo 28 de noviembre de 2026 en uno de los escenarios históricos más reconocidos del mundo. No obstante, por medio de un mensaje publicado en sus historias de Instagram, informó que la presentación deberá esperar hasta el 2 de abril de 2027.

“Debido a las circunstancias actuales en la región, y con la seguridad y el bienestar de todos como la máxima prioridad, se ha tomado la difícil decisión de posponer nuestro espectáculo”, comunicó la barranquillera a sus seguidores egipcios.

La intérprete igualmente manifestó su tristeza por tener que cambiar de nuevo los planes y recordó la importancia que tiene ese escenario para su trayectoria artística. “Actuar en Egipto, frente a las pirámides, ha sido uno de los sueños de mi carrera, y realmente me duele que tengamos que esperar un poco más para encontrarnos”,dijo.

Pese al cambio, Shakira aseguró que aún tiene su intención de presentarse en el país africano y confirmó que la nueva fecha ya está establecida. “¡Egipto, ya voy! Nuestra nueva fecha es oficialmente el 2 de abril de 2027, y les prometo que la espera valdrá la pena”, añadió.

La presentación en Guiza sufrió antes una modificación. Al principio el espectáculo estaba programado para el 7 de abril de 2026, pero fue trasladado al 28 de noviembre de este mismo año por las tensiones en Medio Oriente, relacionadas con el conflicto militar entre Estados Unidos e Irán.

Con este nuevo anuncio, el concierto es aplazado por segunda vez y la cantante va a tener que esperar casi un año más respecto a la fecha original para reencontrarse con sus seguidores en Egipto.

El espectáculo tiene un significado especial para Shakira, ya que no será su primera presentación en ese lugar. La artista cantó ya frente a las pirámides de Guiza en 2007, en un concierto multitudinario que quedó entre los momentos destacados de su carrera internacional.

La nueva presentación hará parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran, con la que la colombiana recorrió escenarios de América, Europa y Asia. El espectáculo en Egipto estaba previsto como uno de los acontecimientos destacados de su agenda internacional.

De momento, la artista no anuncia la cancelación definitiva del evento, sino su reprogramación para abril de 2027. La decisión responde a las condiciones de seguridad en la región y deja a sus seguidores egipcios a la espera de una fecha que Shakira describió como uno de los encuentros que más ilusión le genera.