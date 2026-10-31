NTN24
Sábado, 31 de octubre de 2026
Sábado, 31 de octubre de 2026
Shakira

Shakira cancela uno de sus conciertos por el conflicto en Medio Oriente

octubre 31, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Shakira
Shakira
La cantante colombiana aplazó su presentación frente a las pirámides de Guiza, en Egipto, la cual sería en noviembre. El espectáculo fue reprogramado para abril de 2027.

Shakira no se va a presentar este año frente a las emblemáticas pirámides de Guiza, en Egipto. La cantante colombiana anunció el aplazamiento de uno de los conciertos más esperados de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, por las circunstancias actuales en Medio Oriente y a las preocupaciones por la seguridad del público y de todas las personas que están involucradas en el evento.

La artista tenía previsto estar presente el próximo 28 de noviembre de 2026 en uno de los escenarios históricos más reconocidos del mundo. No obstante, por medio de un mensaje publicado en sus historias de Instagram, informó que la presentación deberá esperar hasta el 2 de abril de 2027.

“Debido a las circunstancias actuales en la región, y con la seguridad y el bienestar de todos como la máxima prioridad, se ha tomado la difícil decisión de posponer nuestro espectáculo”, comunicó la barranquillera a sus seguidores egipcios.

La intérprete igualmente manifestó su tristeza por tener que cambiar de nuevo los planes y recordó la importancia que tiene ese escenario para su trayectoria artística. “Actuar en Egipto, frente a las pirámides, ha sido uno de los sueños de mi carrera, y realmente me duele que tengamos que esperar un poco más para encontrarnos”,dijo.

Pese al cambio, Shakira aseguró que aún tiene su intención de presentarse en el país africano y confirmó que la nueva fecha ya está establecida. “¡Egipto, ya voy! Nuestra nueva fecha es oficialmente el 2 de abril de 2027, y les prometo que la espera valdrá la pena”, añadió.

La presentación en Guiza sufrió antes una modificación. Al principio el espectáculo estaba programado para el 7 de abril de 2026, pero fue trasladado al 28 de noviembre de este mismo año por las tensiones en Medio Oriente, relacionadas con el conflicto militar entre Estados Unidos e Irán.

Con este nuevo anuncio, el concierto es aplazado por segunda vez y la cantante va a tener que esperar casi un año más respecto a la fecha original para reencontrarse con sus seguidores en Egipto.

El espectáculo tiene un significado especial para Shakira, ya que no será su primera presentación en ese lugar. La artista cantó ya frente a las pirámides de Guiza en 2007, en un concierto multitudinario que quedó entre los momentos destacados de su carrera internacional.

La nueva presentación hará parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran, con la que la colombiana recorrió escenarios de América, Europa y Asia. El espectáculo en Egipto estaba previsto como uno de los acontecimientos destacados de su agenda internacional.

De momento, la artista no anuncia la cancelación definitiva del evento, sino su reprogramación para abril de 2027. La decisión responde a las condiciones de seguridad en la región y deja a sus seguidores egipcios a la espera de una fecha que Shakira describió como uno de los encuentros que más ilusión le genera.

Temas relacionados:

Shakira

Egipto

Internacional

Entretenimiento

Concierto

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es responsable de todas las muertes en 11 años": escalofriante denuncia sobre Tarek William Saab

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Llegan a Colombia desde Estados Unidos drones de última generación para combatir el narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Mayores representantes de fuerzas militares de EE. UU. visitarán Colombia: Pete Hegseth, J.D. Vance y Dan Caine

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Colombia y Ecuador: los aviones que participaron en el despliegue militar salvadoreño hacia Haití

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Mapa de alta precisión: Así ven las cámaras de los drones que llegaron a Colombia desde EEUU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Recta final de las elecciones de medio término en EEUU: Donald Trump espera un resultado favorable

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Bogotá

Militarizar Bogotá: congresista hace urgente llamado para combatir el crimen en la capital

Abelardo de la Espriella y Carlos Galán - Gustavo Petro
Bogotá

"El presidente Petro romantizaba a los delincuentes urbanos, era un mensaje nefasto": alcalde de Bogotá tras histórico operativo contra criminales

Nicolás Maduro y Cilia Flores - Foto: EFE
Maduro

Jueza Analisa Torres tomó su primera decisión frente a caso de Maduro y Flores

Raúl Castro - Foto: AFP
Régimen Castrista

Funcionario de Estados Unidos exhibe los lujos y excesos de los Castro en Cuba

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro - Foto: EFE/Canva
Nicolás Maduro

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro: golpe para el dictador

Más de Entretenimiento

Ver más
Foto de los Globos de Oro (AFP)
Globos de Oro

Película biográfica de Michael Jackson quedaría fuera de los Globos de Oro: esto dijo el comité

Piero. (EFE)
Música

Murió a los 81 años el reconocido cantante Piero, famoso por éxitos como ‘Mi Viejo’ y ‘Llegando Llegaste’

Shakira | Foto EFE
España

Esta es la nueva fecha que Shakira sumó en Madrid para cerrar su gira por España

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

María Corina y el poder invisible de la esperanza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Retiro de piezas del Museo Nacional de Colombia | Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Bloqueos y vandalismo: el descontento por el retiro de 30 piezas del Museo Nacional de Colombia

Flavio Bolsonaro y Lula da Silva | Foto EFE
Brasil

Campaña de Lula pedirá anular candidatura de Flavio Bolsonaro: este es su argumento a días de la segunda vuelta en Brasil

Boceto de Cilia Flores - Foto EFE
Cilia Flores

El cumpleaños más amargo de Cilia Flores: llegó a los 70 años frente a un juez y acusada de torturas

Elecciones en Brasil
Brasil

Brasil elige: el país define su futuro político con Lula da Silva y Flávio Bolsonaro como favoritos

María Corina y Dinorah Figuera | Fotos EFE
María Corina Machado

"María Corina debería ser la primera encabezando la mesa de negociación": Dana Jiménez sobre palabras de Dinorah Figuera

Delcy Rodríguez - Foto: AFP
Delcy Rodríguez

"Siento repulsión": Felipe González sobre presencia de Delcy Rodríguez en escenarios internacionales

El tenista español Rafael Nadal (EFE)
Deportes

"Estoy muy emocionado de anunciar que volveré en 2027": Rafael Nadal confirma su regreso a las canchas de tenis

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023