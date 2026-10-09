Gobierno de Abelardo de la Espriella pide trámite exprés para elevar el presupuesto: ¿a qué se destinarán 2,7 billones?

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, radicó ante el Congreso una solicitud formal con mensaje de urgencia para tramitar la modificación del Presupuesto General de la Nación de 2026, con el fin de elevar el monto total de las cuentas del Estado a la cifra sin precedentes de 637 billones de pesos.

La iniciativa gubernamental contempla la incorporación de 2,7 billones provenientes de recaudos extraordinarios por medidas tributarias y aduaneras, además de un traslado interno de 1,2 billones.

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El propósito prioritario del ajuste busca blindar la seguridad energética del país frente al desabastecimiento provocado por el fenómeno de El Niño, y destina el grueso de los nuevos fondos a la atención directa de la población afectada por el devastador sismo del pasado 10 de agosto.

“La relevancia de esta adición radica en que la destinación de los ingresos va dirigida exclusivamente a atender la emergencia por el sismo. Buscamos otorgar herramientas al Fondo Milagro para financiar la asistencia humanitaria, la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción total de las zonas impactadas”, puntualiza la solicitud del Ejecutivo al Congreso.

La administración de las partidas extraordinarias estará bajo la tutela del recién creado Fondo Milagro, un patrimonio autónomo administrado a través del Ministerio de Hacienda que centralizará la ejecución de las obras públicas.

Pese a ciertos cuestionamientos de sectores de la oposición legislativa por los costos operativos de la fiducia encargada de la infraestructura, la Casa de Nariño justificó la velocidad de las medidas bajo el argumento de la necesidad imperiosa de superar la burocracia estatal.

Con el trámite de urgencia en marcha, la administración nacional busca agilizar el flujo de recursos para acelerar las obras de infraestructura, garantizar la seguridad energética del país y devolver la estabilidad a los territorios afectados por la emergencia.