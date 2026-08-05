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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Vinicius Jr.

Revelan decisión que Mourinho habría tomado sobre Vinicius Jr.: el brasileño borró todas las publicaciones de Instagram

agosto 5, 2026
Por: Sergio García Hernández
Vinicius | Foto: AFP
Vinicius | Foto: AFP
Fabrizio Romano indicó que el director técnico portugués se ha involucrado en la situación contractual del delantero brasileño.

El periodista Fabrizio Romano, reconocido por acertar y muchas veces adelantarse a los movimientos de jugadores más importantes del fútbol mundial, se refirió este miércoles a la situación actual de Vinicius Jr sobre quien se ha rumoreado que podría salir del Real Madrid en este mercado de fichajes con destino al Arsenal, rutilante actual campeón de la Premier League de Inglaterra y subcampeón de la Champions League.

Romano indicó que este miércoles hubo una reunión en Madrid entre el brasileño y las directivas del Real Madrid en el que las partes tuvieron un importante acercamiento para la renovación.

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“El Real Madrid está cada vez más confiado en recibir la luz verde final de Vinicius Jr para el nuevo contrato. Se está discutiendo una nueva propuesta, pero el Madrid es optimista”, reveló el periodista.

Romano, además, indicó que “el entorno de Vini Jr también es positivo tras la reunión de hoy”. “José Mourinho también se ha involucrado. Está presionando para que Vini se quede en el Real Madrid”, afirmó.

Pese a las noticias positivas que dio Romano sobre Vini, hubo una acción del brasileño que ha causado que algunos hinchas madridistas se preocupen.

El brasileño borró todas las publicaciones de su cuenta en Instagram y, además, eliminó la fotografía de su perfil.

En medio de la novela sobre la renovación del brasileño, el Real Madrid hizo oficial en días pasados, mediante un breve comunicado de prensa, la salida de uno de sus delanteros del equipo. Se trata de Gonzalo García, futbolista español de 22 años, que se hizo un lugar en el primer equipo del club tras jugar varios años en las divisiones inferiores.

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García fue el goleador del equipo en el Mundial de Clubes de 2025 tras anotar cuatro goles que, además, le bastaron para convertirse en el máximo anotador del torneo.

Luego de su paso brillante por el Mundial de Clubes, muchos llegaron a considerar que su futuro iba a ser prometedor en el Real Madrid. Sin embargo, la llegada del artillero francés Kylian Mbappé limitaron sus posibilidades de hacerse con un hueco entre el ataque del club.

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