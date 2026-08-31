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Lunes, 31 de agosto de 2026
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Con un traspaso de 140 millones de euros, el Liverpool concreta el fichaje de Bradley Barcola procedente de París Saint-Germain

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Bradley Barcola- Foto: EFE
Bradley Barcola- Foto: EFE
El atacante francés de 23 años firma con el conjunto inglés por 120 millones de libras, convirtiéndose en el segundo fichaje más costoso del club.

El Liverpool hizo oficial el fichaje del extremo francés Bradley Barcola, tras alcanzar un acuerdo con el Paris Saint-Germain por una cifra de 120 millones de libras (140 millones de euros) en el cierre del mercado de pases de la Premier League

El futbolista de 23 años, quien portará el dorsal 29, se sitúa como la segunda incorporación más cara en la historia de la institución de Merseyside, superando los 125 millones invertidos en Florian Wirtz y solo por detrás de los 145 millones desembolsados por el delantero Alexander Isak.

“Es un gran orgullo jugar con los Reds. Pese a que ha tardado mucho en concretarse el traspaso, lo único que quiero es estar en el campo. Espero lograr grandes cosas, en primer lugar, ganar la Premier League, que es uno de los mayores sueños de mi vida”, declaró Barcola en los medios oficiales del club.

La llegada del internacional galo ganador de tres ligas francesas y dos Champions League en su etapa con el PSG responde a la reconfiguración del ataque bajo las órdenes del técnico español Andoni Iraola.

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Barcola asume el rol vacante tras la salida de Mohamed Salah, integrando una nómina que también sufrió la partida de piezas como Andy Robertson, Ibrahim Konaté y Curtis Jones.

La incorporación se suma a las contrataciones previas de Jeremy Jacquet y Víctor Muñoz, mientras la directiva mantiene negociaciones por nombres como Jakub Minteh o Ismaila Sarr.

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El arribo del extremo francés abre la puerta a la salida del atacante neerlandés Cody Gakpo, vinculado en los últimos días con opciones de traspaso hacia el Tottenham Hotspur y el Manchester City.

Con la banda izquierda cubierta por el contrato de larga duración de Barcola, la directiva centrará sus esfuerzos finales en definir la salida de Cody Gakpo y amarrar un último refuerzo por el costado derecho.

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