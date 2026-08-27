Cerca de 400 muertos se confirman tras devastadoras avalanchas que formaron pared de agua y lodo similar a un tsunami en Nepal

Equipos de rescate vadearon el lodo en busca de más de 1.400 personas desaparecidas tras las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra que azotaron la frontera entre Nepal y el Tíbet. El número de muertos ascendió nuevamente a 392, con pueblos enteros arrasados.

Un día después de que una devastadora pared de agua helada y lodo, similar a un tsunami, arrasara pueblos bajo un torrente de fango, sumergiendo viviendas, destruyendo puentes y presas, y arrastrando vehículos como si fueran juguetes, los expertos advirtieron del riesgo de nuevas inundaciones.

Muchos de los desaparecidos son turistas extranjeros, incluyendo excursionistas en el Himalaya, así como decenas de peregrinos hindúes que se dirigían al sagrado monte Kailash, cubierto de nieve, en el Tíbet.

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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el desastre fue causado por el colapso de un glaciar que desencadenó un enorme flujo de escombros helados.

El cambio climático está provocando el derretimiento de los glaciares en todo el mundo, lo que aumenta el riesgo de inundaciones de lagos glaciares y colapsos glaciares.

Los equipos de emergencia se apresuraban a rescatar supervivientes de las zonas afectadas, mientras que los soldados nepalíes utilizaban perros rastreadores para buscar cuerpos sepultados bajo la tierra asfixiante.

"Es un cementerio gigante", declaró a la AFP Omkar Joshi, un agente de aduanas nepalí de 35 años rescatado de una colina en la ciudad fronteriza de Timure. "Solo quedan arena y guijarros, teñidos de rojo por la sangre humana".

La policía nepalí informó haber recuperado 389 cuerpos. Otras 910 personas, entre ellas 517 turistas extranjeros, se encontraban ilocalizables en el país. Pekín afirmó que 100 ciudadanos chinos —no incluidos en ese recuento— también estaban desaparecidos en Nepal.

Los indios constituyen el mayor grupo de extranjeros desaparecidos, mientras que Estados Unidos informó que 90 de sus ciudadanos estaban ilocalizables.

En China, los medios estatales informaron que el deslizamiento de tierra en el puerto de Gyirong, en el Tíbet, causó la muerte de tres personas y dejó 558 desaparecidas, entre ellas 260 extranjeros.

El primer ministro chino, Li Qiang, visitó la zona el jueves, según informaron los medios estatales, para supervisar las labores de socorro.

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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que un colapso glacial provocó actividad sísmica y tuvo impactos "catastróficos" aguas abajo en Nepal y el Tíbet.

"Inicialmente se informó de este evento como un terremoto de magnitud 4,4", señaló, pero tras analizar los registros sísmicos, se determinó que se trató de un "colapso glacial y un flujo de escombros".

Persiste el temor a nuevas inundaciones, ya que el agua queda atrapada por los inmensos montones de escombros que bloquean el valle.