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Lunes, 26 de octubre de 2026
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Fenómeno meteorológico

Chile extiende la temporada de esquí hasta octubre por las intensas nevadas

octubre 26, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Nieve - Foto Canva
Nieve - Foto Canva
Las intensas nevadas permitieron que centros de esquí como Valle Nevado y El Colorado, en Chile, prolongaran sus operaciones hasta mediados de octubre, más de un mes después de lo habitual. El fenómeno, asociado a las abundantes precipitaciones del invierno y la primavera austral, generó condiciones excepcionales para el turismo de nieve.

La temporada se extendió más allá de los calendarios habituales, cuando la llegada de la primavera suele marcar el cierre de las pistas.

Visitantes y trabajadores del sector calificaron las condiciones como históricas, ante la persistencia de la nieve en plena primavera.

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El meteorólogo Álvaro Constanzo Gatica, de la Dirección Meteorológica de Chile, atribuyó estas condiciones a la influencia de El Niño, fenómeno climático que altera los patrones de precipitación y que ha favorecido las lluvias en la zona central del país.

El resultado fue lo que algunos observadores del sector denominaron un “boom blanco”: una oportunidad para que turistas disfrutaran del esquí y otras actividades en la nieve hasta bien avanzada la primavera, en centros ubicados a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Aunque las nevadas favorecieron la actividad turística, el episodio también evidencia cómo la variabilidad climática puede modificar las temporadas y las condiciones de operación de los centros de montaña.

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