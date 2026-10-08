Esta es la nueva iniciativa impulsada por Shakira para las mujeres latinoamericanas que buscan nuevas oportunidades académicas

La cantante colombiana Shakira impulsó una nueva iniciativa orientada a ampliar las oportunidades de formación de mujeres latinoamericanas en áreas como la tecnología y la Inteligencia Artificial (IA).

La propuesta se desarrolla con el respaldo de su Fundación Pies Descalzos, que participa en un programa destinado a facilitar el acceso gratuito a capacitación en informática.

Bajo el nombre de “AWS Entrena Latinas”, el proyecto reúne a Shakira, Amazon Music, Amazon Web Services (AWS) y la organización Laboratoria. La iniciativa ofrece cursos gratuitos en español enfocados en computación en la nube, con el propósito de acercar a más mujeres al sector tecnológico.

El programa se ha fijado como objetivo beneficiar a un millón de mujeres antes de 2028 y contribuir a reducir la brecha de género existente en la industria.

De acuerdo con cifras proporcionadas por Amazon Music, las mujeres ocupan actualmente alrededor del 26 % de los puestos relacionados con tecnología, mientras que el proyecto busca avanzar hacia una participación femenina del 50 %.

VEA TAMBIÉN Así salieron Shakira y Piqué de los juzgados en Barcelona tras nueva disputa por el régimen de visitas de sus hijos: el exfutbolista salió sonriendo o

La primera etapa de “AWS Entrena Latinas” se pondrá en marcha en Colombia. Las alumnas y madres vinculadas a la Fundación Pies Descalzos tendrán la posibilidad de acceder a cursos introductorios y programas de certificación de AWS relacionados con Inteligencia Artificial.

La formación busca proporcionarles herramientas que les permitan ampliar sus opciones profesionales y acceder a nuevas oportunidades laborales, tanto dentro de la industria musical como en el sector tecnológico.

Mientras desarrolla esta iniciativa, Shakira se encuentra en la recta final de su residencia en Madrid. La artista sumará un concierto el próximo 12 de octubre, con lo que llegará a 13 presentaciones en la capital española, una más de las 12 previstas inicialmente.

La cantante ha compartido escenario durante esta etapa con artistas como Maluma, Beéle y Dani Martín. De acuerdo con Live Nation, promotora de los conciertos, la última presentación estará dedicada al Día de la Latinidad, como homenaje a la cultura y las raíces latinoamericanas.

Después de sus actuaciones en España, la gira “Las Mujeres Ya No Lloran” continuará con dos fechas internacionales: el 18 de octubre en Bishkek, Kirguistán, y el 28 de noviembre frente a las pirámides de Giza, en Egipto.