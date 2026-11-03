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Martes, 03 de noviembre de 2026
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España

Un choque de trenes en Barcelona deja un maquinista hospitalizado en una jornada marcada por la renuncia del ministro de Transporte

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Trenes de cercanías parados en la estación de Sats-Foto EFE
Trenes de cercanías parados en la estación de Sats-Foto EFE
El incidente ferroviario registrado en una vía privada en Cataluña no afectó al servicio de cercanías, mientras que en Madrid se anunció la renuncia irrevocable del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Tres vagones de un tren de mercancías descarrilaron este martes en la localidad de Martorell, en la provincia de Barcelona, y colisionaron contra una locomotora de Renfe Mercancías que se encontraba en la red ferroviaria general, según confirmaron fuentes de Adif y de la compañía operadora.

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El suceso se produjo en la derivación particular de la empresa Cargill, una infraestructura de titularidad privada conectada al trazado ferroviario, donde los vagones se desprendieron durante una maniobra. A pesar del impacto, el operador indicó que el servicio de cercanías no registró afectaciones en su circulación habitual.

El maquinista de la locomotora afectada fue trasladado a un centro hospitalario por precaución y en estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad de la empresa, aunque los reportes preliminares señalaron que se encuentra en buen estado de salud.

Paralelamente, la noticia trascendió en el ámbito político nacional español en el marco de la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, ante la Diputación Permanente del Congreso, instancia en la que anunció su dimisión irrevocable al cargo gubernamental y a su candidatura de cara a los comicios del 29 de noviembre, con el argumento de la presión política derivada de las incidencias en la red de transporte.

El ahora exministro atribuyó su decisión a los accidentes ferroviarios ocurridos durante su gestión. “El motivo de su abandono se debe sin duda al segundo accidente ferroviario en los últimos nueve meses que ha tenido lugar bajo su liderazgo en el ministerio”, señalaron fuentes del Gobierno, tras recordar el impacto de las tragedias registradas en Adamuz y Urda.

Puente explicó que tomó la decisión de dimitir desde el momento en que conoció los hechos en Urda mientras se dirigía al Centro de Control de Adif en Atocha. El exministro también reveló que informó al presidente del Gobierno minutos antes de iniciar la comparecencia, con el desconocimiento de la reacción inicial en la Presidencia.

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Respecto al momento de su anuncio, Puente aseguró que mantuvo el cargo con el propósito de aprobar el paquete de medidas destinado a impulsar una última mejora en el sector ferroviario antes de su retirada definitiva.

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