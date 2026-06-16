NTN24
Martes, 16 de junio de 2026
Martes, 16 de junio de 2026
San Andrés

Científicos advierten sobre la falla de San Andrés tras posible acercamiento de un megaterremoto

junio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Falla San Andrés | Foto Canva
Falla San Andrés | Foto Canva
Al simular estos registros históricos hasta la actualidad, los investigadores calcularon cuánta tensión podría haberse acumulado hoy en las fallas.

Investigadores de la Universidad de Hawái analizaron la tensión tectónica acumulada en las grandes fallas de San Andrés y San Jacinto, que ha alcanzado su nivel más alto.

TE PUEDE INTERESAR:


Los resultados publicados en la revista científica revisada por pares ‘Journal of Geophysical Research: ‘Solid Earth' registró que estas zonas afectadas han alcanzado los niveles más altos de los últimos 1.000 años y que algunos tramos los han superado.

La investigación realizada logró desarrollar un modelo informático que simula cómo se acumula y se libera con el tiempo la tensión en los sistemas de fallas de San Andrés y San Jacinto en el sur de California.

o

La herramienta utiliza un historial sísmico de aproximadamente 1000 años obtenido a partir de datos geológicos como dataciones por radiocarbono de sedimentos desplazados y registros de anillos de crecimiento de los árboles.

Al simular estos registros históricos hasta la actualidad, los investigadores calcularon cuánta tensión podría haberse acumulado hoy en las fallas.

Resultados de la investigación

La zona de Cajon Pass, donde se cruzan dos fallas, los investigadores señalan que esta región puede comportarse como una especie de “puerta sísmica”, que puede impedir que los terremotos pasen de una falla a otra.

o

Asimismo, en determinadas condiciones, podría permitir que las fallas de San Andrés y San Jacinto se rompan a la vez durante un sismo terremoto.

Cualquier eventual escenario podría traer consecuencias mucho más devastadoras; sin embargo, recalcó que el trabajo no debe interpretarse como una predicción del momento de un terremoto inminente. Debido a que estos hallazgos solo permiten prevenir una tragedia, ayudan a reforzar la preparación ante emergencias.

Temas relacionados:

San Andrés

California

Estados Unidos

Investigación

Terremoto

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos a tiempo de no convertirnos en lo que fue El Salvador antes de la llegada de Bukele": Laura Fernández, presidente de Costa Rica

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hoy las guerrillas tienen candidato propio”: analista ante las amenazas de grupos armados a la población civil

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Fueron condiciones infrahumanas": preso político excarcelado denuncia graves problemas de salud tras permanecer por más de dos años detenido por el régimen cubano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diario español revela que Estados Unidos tenía un plan para retener a Rodríguez Zapatero antes de su viaje a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Colombia está a cerca de dejar de ser una democracia plena y caer a un régimen híbrido?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La Tierra se calienta más rápido de lo previsto: expertos advierten años de calor sin precedentes

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro - Foto AFP
Colombia

"Es un malabarismo para ayudarle a Iván Cepeda a ser presidente de Colombia": analistas cuestionan solicitud de sanción a Gustavo Petro en Comisión de Acusaciones

Marta Lucía Ramírez - AFP
Colombia

"Todo lo que hace Petro está fríamente calculado": Marta Lucía Ramírez sobre polémica por suspensión promovida por una congresista del Pacto Histórico

Banderas EE. UU. y Cuba - Foto de referencia Canva/ Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

"El futuro de Cuba está en manos de Trump": analista sobre presión de Estados Unidos al régimen cubano

Iglesia | Foto AFP
Iglesia

La Basílica de la Sagrada Familia inaugura emblemática torre y se convierte en la iglesia más alta del mundo bendecida por el papa León XIV

Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca - Foto: AFP
Copa del Mundo

Esta es la dorada historia con Pelé y Maradona como protagonistas del estadio donde Colombia jugará su primer partido del Mundial 2026

Más de Actualidad

Ver más
Disidencias de las Farc - Foto referencia: EFE
Elecciones en Colombia

“Hoy las guerrillas tienen candidato propio”: analista ante las amenazas de grupos armados a la población civil

Departamento del Tesoro de Estados Unidos | Foto Canva
Sanciones

El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció la eliminación de "objetivos obsoletos" de su lista de sanciones e incluye algunos de Venezuela

Cuba y Estados Unidos - Canva
Cuba

Funcionario de Estados Unidos confirmó reunión entre Washington y autoridades del régimen de Cuba

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Selección Colombia Femenina - Foto: AFP
Selección Colombia Femenina

La selección colombiana femenina se juega su clasificación directa a la Copa del Mundo de Brasil 2027

Selección de México | Foto: AFP
Mundial 2026

Con un colombiano como estrella y tres expulsados: México vence 2-0 a Sudáfrica en su debut en el Mundial de 2026

Disidencias de las Farc - Foto referencia: EFE
Elecciones en Colombia

“Hoy las guerrillas tienen candidato propio”: analista ante las amenazas de grupos armados a la población civil

Jugadores de la selección de Uruguay - Foto: AFP
Selección de Uruguay

Futbolista de selección sudamericana pone en duda su presencia en el primer juego en la Copa del Mundo 2026 y su hermano lanza dura crítica al entrenador

Departamento del Tesoro de Estados Unidos | Foto Canva
Sanciones

El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció la eliminación de "objetivos obsoletos" de su lista de sanciones e incluye algunos de Venezuela

Fiscalía General de la Nación de Colombia | Foto: EFE
Fiscalía de Colombia

Fiscalía de Colombia solicitará a Venezuela la extradición de los detenidos por el caso Yulixa Toloza, quien desapareció tras someterse a un procedimiento estético en Bogotá

Leonardo DiCaprio/ Shakira/ Jennifer Aniston - Fotos EFE
Celebridades

Shakira, Jennifer Aniston y Leonardo DiCaprio: el territorio perdido en Latinoamérica que ha recibido a famosos de talla mundial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre