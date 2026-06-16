Científicos advierten sobre la falla de San Andrés tras posible acercamiento de un megaterremoto

Investigadores de la Universidad de Hawái analizaron la tensión tectónica acumulada en las grandes fallas de San Andrés y San Jacinto, que ha alcanzado su nivel más alto.

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Los resultados publicados en la revista científica revisada por pares ‘Journal of Geophysical Research: ‘Solid Earth' registró que estas zonas afectadas han alcanzado los niveles más altos de los últimos 1.000 años y que algunos tramos los han superado.

La investigación realizada logró desarrollar un modelo informático que simula cómo se acumula y se libera con el tiempo la tensión en los sistemas de fallas de San Andrés y San Jacinto en el sur de California.

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La herramienta utiliza un historial sísmico de aproximadamente 1000 años obtenido a partir de datos geológicos como dataciones por radiocarbono de sedimentos desplazados y registros de anillos de crecimiento de los árboles.

Al simular estos registros históricos hasta la actualidad, los investigadores calcularon cuánta tensión podría haberse acumulado hoy en las fallas.

Resultados de la investigación

La zona de Cajon Pass, donde se cruzan dos fallas, los investigadores señalan que esta región puede comportarse como una especie de “puerta sísmica”, que puede impedir que los terremotos pasen de una falla a otra.

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Asimismo, en determinadas condiciones, podría permitir que las fallas de San Andrés y San Jacinto se rompan a la vez durante un sismo terremoto.

Cualquier eventual escenario podría traer consecuencias mucho más devastadoras; sin embargo, recalcó que el trabajo no debe interpretarse como una predicción del momento de un terremoto inminente. Debido a que estos hallazgos solo permiten prevenir una tragedia, ayudan a reforzar la preparación ante emergencias.