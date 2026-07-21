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Martes, 21 de julio de 2026
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Estados Unidos

Zar de la frontera de EE. UU. responsabiliza a los migrantes en operativos de ICE por no acatar órdenes

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Tom Homan encargado de la política migratoria de la Casa Blanca-Foto: EFE
Tom Homan encargado de la política migratoria de la Casa Blanca-Foto: EFE
Tom Homan encargado de la política migratoria de la Casa Blanca, justificó la actuación de las autoridades federales tras el fallecimiento por disparos de dos migrantes latinoamericanos.

El “zar de la frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan, defendió este lunes la actuación de los agentes del servicio de Control de migración y aduanas (ICE) involucrados en la muerte de dos migrantes la semana pasada asegurando que los fallecidos “hoy estarían vivos”.

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Cuestionado en los exteriores de la Casa Blanca por las investigaciones en curso, Homan afirmó que las muertes del mexicano Lorenzo Salgado y del colombiano Johan Sebastián Durán se debieron a que no se detuvieron ante las autoridades.

“Todo se reduce a un hecho simple: estas personas no acataron las órdenes de las fuerzas del orden. Siempre debemos acatarlas. si ellos lo hubieran hecho, hoy estarían vivos”, aseveró el funcionario federal.

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Los hechos ocurrieron en operativos separados en Houston (Texas) y Biddeford (Maine), donde ambos migrantes perdieron la vida por disparos de antes migratorios mientras conducían sus vehículos.

La controversia ha escalado en los últimos días tras confirmarse que ni Salgado ni Durán eran los objetivos de los operativos ni contaban con antecedentes violentos. Un tercer migrante falleció días después tras ser arrollado durante un control de tráfico.

La acumulación de estos incidentes ha reavivado las protestas de ciudadanos y presión por parte del partido Demócrata en el Congreso, que exige la obligación de que los agentes del ICE porten cámaras corporales en todas sus intervenciones.

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Al respecto, Homas se mostró favorable al uso de estos dispositivos, argumentando que servirán para combatir la “desinformación” y que “exoneran a los oficiales el 90% de las veces” al tiempo que acuso a la oposición de haber retrasado la implementación del equipo por disputas presupuestarias.

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