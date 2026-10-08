Cilia Flores fue acusada junto a Maduro por tortura este jueves pero recibió otro cargo adicional: de esto se trata

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, fue acusada este jueves en Estados Unidos por conspiración para cometer “narcoterrorismo”, según confirmó el director del FBI, Kash Patel.

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Es una acusación adicional a la de conspiración para cometer tortura que recibió, también este jueves, junto a su esposo, el dictador venezolano Maduro, dentro del proceso penal que se adelanta en contra de la pareja en Nueva York.

Las acusaciones se suman al proceso que los dos ya enfrentan en Estados Unidos en relación con el tráfico de drogas.

Según Patel, la investigación del FBI sostiene que el régimen de Maduro estuvo involucrado en abusos contra ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. El funcionario afirmó que las nuevas acusaciones son resultado de una investigación coordinada entre distintas agencias.

El cargo de narcoterrorismo en contra de Flores hace parte de la causa que al principio llevó a los fiscales norteamericanos a acusar a Maduro. La acusación original afirma que participaron en una conspiración para facilitar el ingreso de cocaína a Estados Unidos y ayudar con organizaciones que están vinculadas al narcotráfico y grupos armados.

La incorporación de Flores al caso de narcoterrorismo cobra relevancia porque la Fiscalía de Estados Unidos la señala como parte de la estructura que, según sus acusaciones, permitió las operaciones ilícitas atribuidas al entorno de Maduro.

Flores se encuentra detenida en Nueva York junto con su esposo. Este jueves, además, compareció ante un tribunal federal para pedir que se le deje cumplir arresto domiciliario por razones de salud.

Sus abogados argumentan que presentan problemas médicos que necesitan atención fuera del centro penitenciario, mientras que los fiscales se oponen a su liberación y la ven como un riesgo de fuga. La solicitud fue negada.

Tanto Maduro como Flores se declararon no culpables de los cargos que enfrentan. El proceso judicial seguirá en Estados Unidos, momento en que la Fiscalía incorpora las nuevas acusaciones que tienen relación con la presunta tortura de detenidos.