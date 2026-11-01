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Halloween

Heidi Klum como una mano, Robert Downey Jr. como un famoso superhéroe y Belinda como 'Alien': los disfraces de los famosos que se robaron la atención en Halloween

noviembre 1, 2026
Por: Miguel Pedreros
Heidi Klum asiste a la 25ª fiesta anual de Halloween de Heidi Klum presentada por Apothic y Butterfinger -Foto: AFP
Heidi Klum asiste a la 25ª fiesta anual de Halloween de Heidi Klum presentada por Apothic y Butterfinger -Foto: AFP
Como era de esperarse, distintas celebridades se unieron a la celebración y posaron ante las cámaras con impresionantes atuendos.

Como es tradición, miles de personas en todos los rincones del planeta celebraron Halloween usando coloridos y llamativos disfraces para compartir con sus seres queridos. Las redes sociales se inundaron de fotografías de diferentes atuendos inspirados en personajes de la cultura pop, animales o figuras importantes de la historia.

Como era de esperarse, distintas celebridades se unieron a la celebración y posaron ante las cámaras con impresionantes atuendos para generar impacto en redes sociales, donde miles de sus seguidores los felicitaron por su creatividad.

Una de las celebridades que se robó las miradas fue la modelo y presentadora Heidi Klum, quien acostumbra a celebrar Halloween por todo lo alto y en esta ocasión su disfraz no defraudó aunque resultó bastante inesperado: la supermodelo se presentó a la fiesta anual de Nueva York disfrazada de una mano ensangrentada.

El atuendo incluía la muñeca ensangrentada, los dedos tenían anillos y una manicura reciente, situación que despertó varios halagos en las redes sociales.

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Por su parte, el aclamado actor de 'Iron Man', Robert Downey Jr., sorprendió a sus seguidores al celebrar Halloween con el actor chileno Pedro Pascal. Ambos intercambiaron papeles como sus respectivos personajes de Marvel, mientras Downey Jr.se disfrazó de 'Reed Richards (Mister Fantástico)', Pascal optó pro disfrazarse de 'Doctor Doom', el nuevo villano de la próxima película de 'Avengers'.

Por su parte, las celebridades en América Latina también se destacaron por sus atuendos: la cantante y actriz Belinda sorprendió en redes al aparecer disfrazada como 'Xenomorfo' de la icónica franquicia de 'Alien', mientras que Karol G decidió un atuendo inspirado en la icónica película de Tim Burton, 'el cadáver de la novia'.

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Mientras que el jugador colombiano James Rodríguez hizo un homenaje al famoso villano de DC Comics, 'Joker', y maquilló su rostro para darle vida al personaje.

 

Así sorprendieron los actores de Marvel:

 

Este fue el disfraz de Belinda:

Así fue el atuendo de James Rodríguez:

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