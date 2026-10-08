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Cilia Flores
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Este es el escrito de acusación con el que EE. UU. imputó nuevos cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
NTN24 conoció en exclusiva el escrito de acusación con el que la Fiscalía de Estados Unidos imputó nuevos cargos contra el dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. El documento judicial vincula a la pareja dictatorial venezolana con graves delitos de secuestro y tortura cometidos contra dirigentes de las fuerzas democráticas de Venezuela y en contra de ciudadanos estadounidenses.

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