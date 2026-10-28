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Miércoles, 28 de octubre de 2026
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Choque de trenes
Programa: El Informativo

Los angustiantes testimonios de los sobrevivientes del accidente ferroviario de Toledo, España

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
En España, el accidente ferroviario de dos trenes en Toledo, que ha cobrado la vida de cerca de 68 personas y más de un centenar de heridos, se ha convertido en debate político en territorio español a medida que se conocen los angustiantes y dolorosos testimonios. Los sobrevivientes relataron momentos de pánico absoluto. "Estamos desayunando, tomando un café y hemos sentido un impacto muy fuerte. "Hemos salido todos despedidos por los aires", declaró uno de los afectados.

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