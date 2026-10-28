Los angustiantes testimonios de los sobrevivientes del accidente ferroviario de Toledo, España

En España, el accidente ferroviario de dos trenes en Toledo, que ha cobrado la vida de cerca de 68 personas y más de un centenar de heridos, se ha convertido en debate político en territorio español a medida que se conocen los angustiantes y dolorosos testimonios. Los sobrevivientes relataron momentos de pánico absoluto. "Estamos desayunando, tomando un café y hemos sentido un impacto muy fuerte. "Hemos salido todos despedidos por los aires", declaró uno de los afectados.