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Jueves, 22 de octubre de 2026
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Globos de Oro

Película biográfica de Michael Jackson quedaría fuera de los Globos de Oro: esto dijo el comité

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de los Globos de Oro (AFP)
Foto de los Globos de Oro (AFP)
La decisión fue tomada por el comité de los premios, que rechazó la solicitud presentada por Lionsgate, estudio encargado de la producción.

La película Michael, que retrata la vida y trayectoria del cantante Michael Jackson, quedó fuera, por ahora, de la competencia de los próximos Globos de Oro.

La decisión fue tomada por el comité de los premios, que rechazó la solicitud presentada por Lionsgate, estudio encargado de la producción.

Según informó en exclusiva Gold Derby, los evaluadores consideraron que las secuencias musicales del filme no cumplen con los requisitos necesarios para ser reconocido dentro de ese género.

Si Lionsgate no consigue revertir la decisión mediante una apelación, la producción tendrá que competir en la categoría de drama, lo que también influiría en sus posibilidades de obtener nominaciones, incluida una eventual candidatura para su protagonista.

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De acuerdo con fuentes consultadas por Gold Derby, el estudio había inscrito la película en el apartado de comedia o musical, siguiendo una práctica habitual en la que las productoras proponen la categoría en la que desean participar. No obstante, el comité determinó que la historia no reunía las condiciones establecidas para esa clasificación.

En el caso de Michael, los evaluadores concluyeron que las interpretaciones musicales no tienen suficiente peso narrativo para justificar su inclusión en dicha categoría.

Lionsgate tiene hasta el 31 de octubre para presentar las candidaturas y aún debe decidir si solicitará una revisión del fallo. Si la apelación resulta favorable, la película podría recuperar la posibilidad de competir como comedia o musical.

La decisión es especialmente importante para Jaafar Jackson, quien da vida a su tío en la pantalla y se perfila como uno de los posibles aspirantes a una nominación durante la próxima temporada de premios.

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