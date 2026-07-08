Cuba, entre la oscuridad y la represión: tercer colapso del sistema eléctrico mientras la dictadura endurece sus brutales prácticas

Cuba se encuentra atravesando una de sus peores crisis energéticas tras el reciente apagón que sume a la isla en una oscuridad absoluta y abre un nuevo episodio de represión por parte del régimen de Miguel Díaz-Canel.

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Mientras el 70% de la isla se encuentra a oscuras, el desespero ha hecho que los ciudadanos salgan a las calles a protestar contra el régimen cubano recordando a las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021.

Sin embargo, la represión por parte del régimen no cesa y son cada vez más las brutalidades a los que son sometidos los ciudadanos que se toman las calles para protestar por los extensos cortes de energía.

En el programa La Noche de NTN24 Alain Espinosa, abogado integrante de la ONG 'Cubalex', habló sobre la situación que se vive en La Habana tras los tres días sin energía.

Espinosa comentó que el pueblo se encuentra en "total desespero y en total desamparo" por lo que no le queda "otro recurso que salir a las calles y poner su integridad y su seguridad física y legal para poder de alguna manera expresar su descontento con esta situación".

"Esta crisis económica es un catalizador a la situación de fondo que tiene Cuba que es la ausencia de democracia, de Estado de derecho y libertades, y que tenemos una dictadura que pone su voluntad política en determinadas cuestiones: en negocios para ellos, en represión para el pueblo; en lugar de cumplir sus funciones", agregó.

El exprisionero político cubano Alexander Díaz, quien pasó cinco años detenido y perdió más de 50 kilos bajó el régimen cubano se unió a la conversación.

Díaz explicó que el apagón que vive la isla hace que la gente se encuentre desanimada y con odio porque "han perdido todas sus esperanzas", además, de no contar con los recursos básicos de alimentación.

En medio del apagón también se da el caso del artista líder del Movimiento San Isidro (MSI), Luis Manuel Otero Alcántara, a quien organizaciones de derechos humanos y activistas han declarado como una persona que se encuentra en condición de desaparición forzada.

Johanna Cilano, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional, activista y defensora de derechos humanos en Cuba, comentó en el programa La Noche que: "es alarmante la situación" en torno del artista.

"Recibimos noticias de que había sido trasladado y sacado de la prisión donde cumplía una injusta condena por ultraje a los símbolos patrios de cinco años y que debía terminar el día de mañana, el 9 de julio", explicó la invitada.

Espinosa añadió que "hasta ahora hay un hermetismo muy grande en las autoridades cubanas sobre todo para negar el paradero de Luis Manuel Otero Alcántara, esto hace que su realidad sea muy incierta".

Y explicó que existe la hipótesis que su desaparición puede estar vinculada "a un posible exilio forzado a partir de un parole humanitario que se estaba tramitando en su favor en Estados Unidos".

Por su parte, Alexander Díaz detalló en La Noche que mientras lucha por la libertad de su país en medio de los apagones y la represión del régimen, también libra una dura batalla contra el cáncer.