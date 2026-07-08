NTN24
Miércoles, 08 de julio de 2026
Miércoles, 08 de julio de 2026
Cuba

Cuba, entre la oscuridad y la represión: tercer colapso del sistema eléctrico mientras la dictadura endurece sus brutales prácticas

julio 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
La represión por parte del régimen no cesa y son cada vez más las brutalidades a los que son sometidos los ciudadanos que se toman las calles para protestar por los extensos cortes de energía.

Cuba se encuentra atravesando una de sus peores crisis energéticas tras el reciente apagón que sume a la isla en una oscuridad absoluta y abre un nuevo episodio de represión por parte del régimen de Miguel Díaz-Canel.

TE PUEDE INTERESAR:

Mientras el 70% de la isla se encuentra a oscuras, el desespero ha hecho que los ciudadanos salgan a las calles a protestar contra el régimen cubano recordando a las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021.

Sin embargo, la represión por parte del régimen no cesa y son cada vez más las brutalidades a los que son sometidos los ciudadanos que se toman las calles para protestar por los extensos cortes de energía.

En el programa La Noche de NTN24 Alain Espinosa, abogado integrante de la ONG 'Cubalex', habló sobre la situación que se vive en La Habana tras los tres días sin energía.

o

Espinosa comentó que el pueblo se encuentra en "total desespero y en total desamparo" por lo que no le queda "otro recurso que salir a las calles y poner su integridad y su seguridad física y legal para poder de alguna manera expresar su descontento con esta situación".

"Esta crisis económica es un catalizador a la situación de fondo que tiene Cuba que es la ausencia de democracia, de Estado de derecho y libertades, y que tenemos una dictadura que pone su voluntad política en determinadas cuestiones: en negocios para ellos, en represión para el pueblo; en lugar de cumplir sus funciones", agregó.

El exprisionero político cubano Alexander Díaz, quien pasó cinco años detenido y perdió más de 50 kilos bajó el régimen cubano se unió a la conversación.

Díaz explicó que el apagón que vive la isla hace que la gente se encuentre desanimada y con odio porque "han perdido todas sus esperanzas", además, de no contar con los recursos básicos de alimentación.

En medio del apagón también se da el caso del artista líder del Movimiento San Isidro (MSI), Luis Manuel Otero Alcántara, a quien organizaciones de derechos humanos y activistas han declarado como una persona que se encuentra en condición de desaparición forzada.

Johanna Cilano, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional, activista y defensora de derechos humanos en Cuba, comentó en el programa La Noche que: "es alarmante la situación" en torno del artista.

"Recibimos noticias de que había sido trasladado y sacado de la prisión donde cumplía una injusta condena por ultraje a los símbolos patrios de cinco años y que debía terminar el día de mañana, el 9 de julio", explicó la invitada.

o

Espinosa añadió que "hasta ahora hay un hermetismo muy grande en las autoridades cubanas sobre todo para negar el paradero de Luis Manuel Otero Alcántara, esto hace que su realidad sea muy incierta".

Y explicó que existe la hipótesis que su desaparición puede estar vinculada "a un posible exilio forzado a partir de un parole humanitario que se estaba tramitando en su favor en Estados Unidos".

Por su parte, Alexander Díaz detalló en La Noche que mientras lucha por la libertad de su país en medio de los apagones y la represión del régimen, también libra una dura batalla contra el cáncer.

Temas relacionados:

Cuba

Régimen cubano

Miguel Díaz-Canel

Apagones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Cuba, entre la oscuridad y la represión: tercer colapso del sistema eléctrico mientras la dictadura endurece sus brutales prácticas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El régimen de Venezuela es experto en el lenguaje visual, esa foto es desgraciada": expertos analizan en NTN24 el "acercamiento" entre John Barrett y Diosdado Cabello

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Qué riesgos enfrentaría María Corina Machado si regresa a Venezuela?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Régimen de Irán lanzó misiles y desplegó drones que impactaron a al menos tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

"El presidente Petro ha mostrado su verdadera cara; la de una persona que desconoce la democracia": Francisco Barbosa ante negativa a reconocer los resultados electorales

La Guaira - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Terremotos en Venezuela generarían nuevo impacto migratorio en la región: experto explica cuál es el panorama

María Corina Machado, Plíder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Venezuela

¿Qué riesgos enfrentaría María Corina Machado si regresa a Venezuela?

Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

"Cuando miras a Venezuela e Irán, esencialmente, sus militares fueron demolidos": Trump defiende en la OTAN recientes ataques de Estados Unidos

Estados Unidos da por terminada la tregua con el régimen de Irán.
Estados Unidos ataca a Irán

Donald Trump anuncia fin de la tregua con el régimen de Irán y Estados Unidos lanza poderosos ataques

Más de Actualidad

Ver más
Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
estrecho de Ormuz

Autoridad marítima del régimen de Irán insiste en haber cerrado el estrecho de Ormuz pese a que el ejército de EE. UU. lo desmintió

Ballena - Foto Canva
Ballenas

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Donald Trump, sobre el acuerdo para fin del conflicto con el régimen de Irán - Foto: EFE
Estados Unidos

"Cuando le agrado a la gente ellos me agradan": el mensaje de Trump desde el Despacho Oval a Abelardo de la Espriella

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Premios Emmy - Foto: AFP
Premios Emmy

Esta es la lista de los nominados a los Premios Emmy 2026

Deyna Castellanos, futbolista venezolana - Fotos: X
Deyna Castellanos

Deyna Castellanos rompió en llanto tras anotar el gol más importante del fútbol femenino de Venezuela: 'las chamas' se metieron en el repechaje del Mundial 2027

Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
estrecho de Ormuz

Autoridad marítima del régimen de Irán insiste en haber cerrado el estrecho de Ormuz pese a que el ejército de EE. UU. lo desmintió

Ballena - Foto Canva
Ballenas

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Donald Trump, sobre el acuerdo para fin del conflicto con el régimen de Irán - Foto: EFE
Estados Unidos

"Cuando le agrado a la gente ellos me agradan": el mensaje de Trump desde el Despacho Oval a Abelardo de la Espriella

Colombia ante Portugal en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Selección Colombia

Entrenador de potencia europea asegura que Colombia es ahora una de las favoritas a ganar el Mundial 2026

El delantero colombiano Radamel Falcao García sostiene el trofeo de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. (AFP)
Radamel Falcao García

Así fue la reacción de Falcao García a los goles de Colombia ante Uzbekistán desde una cabina de transmisión: “crack hasta fuera de la cancha”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre