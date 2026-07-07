Giro en el escándalo: Senadora de Paraguay exige retractación a Kylian Mbappé tras insultos en redes y amenaza con medidas legales

A través de una extensa carta abierta, la legisladora suramericana aclaró que:

TE PUEDE INTERESAR:

“Mis posteos fueron con la sangre hirviendo, esta sangre mestiza, bella mezcla de sangre indígena con sangre española que corre por mis venas estaba hirviendo y así hice los posteos cuando todavía vos te burlabas de esos inmensos jugadores paraguayos que les dieron batalla de igual a igual hasta el fin del partido, y así escribí. Sin embargo, al rato me arrepentí de haberte maltratado con los mismos insultos que recibo yo, porque a mí también me desprecian por ser morena y latina, "sudaca" nos dicen; me arrepentí y borré el post. Me di cuenta de que estaba repitiendo patrones que detesto y lo borré. Entiendo que eso te haya molestado, porque es humillante”.

VEA TAMBIÉN "Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo": Kylian Mbappé responde a comentarios racistas de senadora paraguaya o

La senadora enfatizó su legitimidad democrática como funcionaria electa por el voto popular, tanto en su actual cargo como en su anterior paso por la Cámara de Diputados de Paraguay y alzó la disputa al plano judicial:

“¿Quién sos para tratarme de indigna o despreciable si ni siquiera me conocés? ¡¡¡Violencia de género pura y dura!!! ¡¡¡Violencia política contra una mujer que llegó a donde está con el voto popular de su pueblo!!! Justamente vos despreciando al género, justamente vos ofendiendo a la mujer; yo no ataqué tu color, ni tus preferencias, no ataques vos mi condición de mujer y política. Retráctate conmigo, hacé honor a tu ciudadanía francesa y pedíme disculpas, caso contrario podré iniciar acciones legales por violencia de género”. exclamó Amarilla en su pronunciamiento oficial.

La legisladora concluyó su mensaje exigiendo una disculpa pública inmediata por parte del capitán del seleccionado francés, advirtiendo que, de no producirse una retractación formal, activará los mecanismos jurídicos correspondientes para iniciar una demanda internacional por violencia política y de género.

VEA TAMBIÉN Emmanuel Macron respalda a Kylian Mbappé ante los comentarios "racistas" que recibió por parte de una senadora paraguaya o

“Ahora exijo que vos también te retractes conmigo y me pidas disculpas. Yo tampoco voy a tolerar tu violencia, vos no me conocés, no tenés idea quién soy yo y no tenés ningún derecho a decir que SOY UNA MUJER DESPRECIABLE, INDIGNA DEL CARGO QUE OCUPÓ. Yo soy Senadora de la Nación Paraguaya, electa con votos; antes fui Diputada Nacional, también electa con votos. Miles de paraguayos y paraguayas me votaron y me consideran su voz; mi principal compromiso es ser la voz del pueblo paraguayo, decir lo que ellos no pueden y defender a mi país hasta con mi vida, eso se espera de mí”.