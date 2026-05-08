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Viernes, 08 de mayo de 2026
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Robo

Revelan imágenes inéditas de cámaras de seguridad durante el robo de varias joyas históricas en el museo del Louvre

mayo 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Museo del Louvre | Foto AFP
Museo del Louvre | Foto AFP
En el video se puede observar cómo cuatro vigilantes actúan desesperados ante la acción de los dos asaltantes.

Esta semana, un programa de investigación de televisión francesa reveló nuevas imágenes del polémico robo del museo del Louvre en París, Francia, ocurrido el 19 de octubre de 2025.

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En las nuevas imágenes, que pertenecen al circuito de videovigilancia del Louvre, difundidas por “Complément d’enquête” (Complemento de Investigación) devela, en primer plano, a cuatro vigilantes en la Galería Apolo.

En el video se puede observar cómo los vigilantes actúan desesperados ante la acción de los dos asaltantes, uno de ellos llama con rapidez al puesto de control de seguridad del Louvre, mientras que otro duda antes de retroceder ante la incógnita si los ladrones están armados.

Ante el suceso, su jefa le ordenó no intervenir, ya que el deber de los vigilantes de sala ante este tipo de situaciones es evacuar al público y no ponerse en peligro.

Sobre los asaltantes, se muestra a un hombre con un chaleco amarillo entrando por la ventana de la Galería de Apolo, seguido por otro vestido de negro.

El primero se precipita hacia una citrina que, por lo que parece, había sido localizada de antemano y la ataca con una radial, de acuerdo con la agencia EFE.

Posteriormente, se ve a los dos delincuentes alejarse con el botín en sus mochilas, y dejar caer al suelo la corna de Eugenia, pieza que fue hallada al poco tiempo del suceso junto a la galería y fue restaurada.

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Del botín extraído del museo, el Louvre lo estima en 88 millones de euros aproximadamente, correspondientes al valor de las ocho joyas de la corona francesa, que aún no han sido encontradas, pese a la detención de varios sospechosos.

Hasta el momento, un informe del Tribunal de Cuentas, publicado en 2025, determinó que el Louvre descuidó la seguridad del museo. En contraste a otro informe de parlamentario cifró en solo “30 segundos” el tiempo que faltó para que la policía detuviera a los ladrones.

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