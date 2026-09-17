“Es un retroceso”: Freddy Superlano tras la detención arbitraria del régimen a Javier Oropeza

Este jueves, el régimen de Venezuela adelantó un nuevo acto de represión contra un dirigente político; en esta oportunidad, Javier Oropeza, exalcalde de Carora, fue detenido de manera arbitraria en Barquisimeto, en el estado de Lara. Un hecho que se ha dado a tan solo 48 horas de su arribo al país, tras permanecer en el exilio en España. Sobre este tema, el programa La Tarde de NTN24 conversó con dirigentes opositores del partido Voluntad Popular, Carlos Azuaje y Javier Superlano, quienes entregaron detalles sobre cómo se ha adelantado este hecho en torno a Oropeza.