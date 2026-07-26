NTN24
Domingo, 26 de julio de 2026
Domingo, 26 de julio de 2026
Comando Sur

Comando Sur de EE. UU. anuncia la retirada de su personal militar en Venezuela tras terremotos: "El Departamento de Estado ayudará con la reconstrucción"

julio 26, 2026
Por: Luis Cifuentes
Comando Sur de EE. UU. en labores de rescate en Venezuela - Foto: Comando Sur
Comando Sur de EE. UU. en labores de rescate en Venezuela - Foto: Comando Sur
La presencia militar norteamericana en territorio venezolano se extendió durante aproximadamente cuatro semanas, período en el cual efectivos del Departamento de Defensa participaron en labores de rescate.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) anunció en las últimas horas la retirada completa de su personal militar desplegado en Venezuela, culminando un mes de operaciones de ayuda humanitaria tras los devastadores terremotos que sacudieron el país el pasado 24 de junio.

"Hoy, los últimos miembros del equipo de SOUTHCOM partieron de Venezuela, marcando la conclusión del apoyo del Departamento de Defensa a los esfuerzos de ayuda en terreno por el terremoto", informó el comando militar de Estados Unidos a través de un comunicado oficial.

La presencia militar norteamericana en territorio venezolano se extendió durante aproximadamente cuatro semanas, período en el cual efectivos del Departamento de Defensa participaron en labores de rescate, asistencia médica y distribución de ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas por los sismos de junio.

o

Según el comunicado, aunque la misión militar ha concluido, el compromiso de Estados Unidos con la recuperación de Venezuela continúa a través de canales diplomáticos. "Aunque nuestra presencia militar termina, el pueblo estadounidense continúa solidarizándose con Venezuela", señaló SOUTHCOM.

El Departamento de Estado asumirá ahora el liderazgo en las operaciones de asistencia, coordinando con organizaciones humanitarias internacionales experimentadas para garantizar la continuidad del apoyo. "Nuestros socios del Departamento de Estado están trabajando estrechamente con organizaciones de ayuda experimentadas para apoyar la recuperación y reconstrucción a largo plazo de Venezuela", precisó el comando.

o

En un mensaje directo a la población venezolana, SOUTHCOM expresó: "Al pueblo de Venezuela: nuestros pensamientos están con ustedes mientras reconstruyen y luchan por un mañana mejor. Guardamos una profunda y duradera admiración por su coraje, espíritu resiliente y fortaleza".

El comunicado concluyó con un mensaje de esperanza: "Enviamos nuestros más sinceros deseos para un futuro pacífico y próspero" para la nación sudamericana.

Temas relacionados:

Comando Sur

Fuerzas Militares

Departamento de Estado de Estados Unidos

Marco Rubio

Terremoto en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es como están cobrando en morgues de Venezuela a familias para entregar cuerpos tras terremotos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si no se garantiza la participación de María Corina Machado, traerá graves consecuencias": analista sobre transición a la democracia en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Conjunto Residencial Petunia, el reflejo de devastación que dejó el doble terremoto en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Exigen en Cuba libertad de joven condenado a siete años de cárcel por escribir "hasta cuándo" en un muro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comenzó el trasteo en la Casa de Nariño: imágenes de personal de mudanza sacando las cosas de Petro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Protestas en Cuba - Foto EFE
Régimen cubano

Exigen en Cuba libertad de joven condenado a siete años de cárcel por escribir "hasta cuándo" en un muro

Terremoto en La Guaira, Venezuela | Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

Miles de desaparecidos y familias sin respuestas: la dura realidad en Venezuela tras un mes de los terremotos

Delcy Rodríguez y CPI | Fotos: EFE
CPI

¿La dictadura venezolana huye de la justicia con su salida de la CPI para proteger a sus represores?

Terremoto en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

"Me aferré mucho al marco de la puerta": sorprendente testimonio de sobreviviente a terremotos en Venezuela

Equipo forense en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Así es como están cobrando en morgues de Venezuela a familias para entregar cuerpos tras terremotos

Más de Actualidad

Ver más
Terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto

Denuncian que sobreviviente del terremoto en Venezuela está desaparecida desde su traslado a Caracas: "Se desconoce su paradero"

Yeferson Seijas, adolescente venezolano / Daños provocados por los terremotos en La Guaira, Venezuela - Fotos: X / EFE
Terremoto en Venezuela

Adolescente venezolano, promesa del béisbol, vuelve a los entrenamientos tras haberlo perdido todo en La Guaira tras los terremotos

Ataques en Medio Oriente en medio del conflicto entre EE. UU. y el régimen de Irán - Foto: EFE
Régimen de Irán

Régimen de Irán dice haber atacado bases de EE. UU. en el Golfo y advierte a Washington en medio de una nueva escalada del conflicto

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto

Denuncian que sobreviviente del terremoto en Venezuela está desaparecida desde su traslado a Caracas: "Se desconoce su paradero"

Cooling break de la FIFA (AFP)
FIFA

¿El fin de las polémicas pausas de hidratación de la FIFA? El organismo admitió que escuchó las quejas de los fanáticos y se pronunció

Yeferson Seijas, adolescente venezolano / Daños provocados por los terremotos en La Guaira, Venezuela - Fotos: X / EFE
Terremoto en Venezuela

Adolescente venezolano, promesa del béisbol, vuelve a los entrenamientos tras haberlo perdido todo en La Guaira tras los terremotos

Ataques en Medio Oriente en medio del conflicto entre EE. UU. y el régimen de Irán - Foto: EFE
Régimen de Irán

Régimen de Irán dice haber atacado bases de EE. UU. en el Golfo y advierte a Washington en medio de una nueva escalada del conflicto

Fabiana, menor venezolana que sobrevivió a los terremotos - Captura de video
Terremoto en Venezuela

Habló Fabiana, la niña de 12 años que sobrevivió a los terremotos y se convirtió en símbolo de esperanza en Venezuela: "Pensé que iba a durar más días"

Familiares de presos políticos - Foto referencia: AFP
Presos políticos en Venezuela

“Todo preso político está preso por un fin político, no de justicia”: director de la ONG Foro Penal

Avión | Canva
Hallazgo

"¿Esa es la aeronave? oh dios mío": así reaccionó equipo de búsqueda tras hallar restos de avión de Pan Am hundido hace 74 años

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre