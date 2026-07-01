Luto en la música: Murió Victor Willis, cantante de Village People, el grupo creador del mega éxito ‘YMCA’

Victor Willis, líder del grupo disco Village People, cuyo éxito "Y.M.C.A." se convirtió en un clásico en los mitines del presidente estadounidense Donald Trump, ha muerto a los 74 años, anunció el miércoles su esposa.

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El músico nacido en Texas cofundó Village People y coescribió éxitos como "Y.M.C.A.", "In the Navy" y "Macho Man", que arrasaron en las pistas de baile de todo el mundo a finales de los años 1970.

"Con profunda tristeza debo anunciar el fallecimiento de mi esposo, VICTOR WILLIS. Victor murió el martes 30 de junio de 2026 como consecuencia de una enfermedad breve, pero agresiva", informó su esposa en Facebook.

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Trump no tardó en reaccionar: "Era un tipo fantástico y alegre que adoraba que yo usara la canción de su grupo", dijo en Truth Social.

"Pensaremos en Victor cada vez que se ponga Y.M.C.A, como hoy, y durante toda esta semana de aniversario del Cuatro de Julio", añadió Trump, en referencia a los 250 años de la independencia de Estados Unidos, que se celebra este fin de semana.

Village People comenzó en 1977 cuando Willis aceptó una invitación de los productores franceses Jacques Morali y Henri Belolo.

Con sus extravagantes vestuarios y coreografías, se volvió un fenómeno de la cultura pop con sus integrantes vestidos de obreros de la construcción, motociclistas, vaqueros y soldados. Willis solía aparecer en el escenario vestido con un uniforme de policía.

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Willis dejó temporalmente el grupo en 1980 mientras enfrentaba problemas de drogadicción. En 2006 se declaró culpable de posesión de cocaína ante un tribunal de San Francisco.

En 2017 se reincorporó a Village People tras ganar una demanda de derechos de autor, que le permitió recuperar la copropiedad de algunos de los mayores éxitos de la banda.

"Y.M.C.A.", abreviatura de "Young Men's Christian Association" (Asociación Cristiana de Jóvenes) fue incorporada en 2020 al Registro Nacional de Grabaciones por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, así como al Salón de la Fama de los Grammy.

Lanzada en 1978, la canción tuvo una inesperada segunda vida al ser adoptada por Trump, con la aprobación del grupo, en una decisión que, para muchos, desvirtuó su significado original.

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"Y.M.C.A." terminó asociándose a la victoria del candidato republicano para su segundo mandato. Trump incluso desarrolló su propio baile característico para acompañar la canción: un rígido balanceo de caderas y golpes de puño a la altura de la cintura.

Compuesta por Willis junto con Morali y Belolo, "YMCA" fue concebida originalmente como un himno de la comunidad homosexual masculina, un mensaje que contrasta con las posiciones conservadoras de Trump.

Pero Willis insistió en reiteradas ocasiones que "YMCA" no es un himno gay y en 2024 anunció que demandaría a cualquiera que le atribuyera ese significado.

La banda interpretó "Y.M.C.A." en un mitin de Trump en enero de 2025, antes de que el republicano fuera investido para su segundo mandato, lo que le valió muchas críticas.