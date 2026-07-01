NTN24
Miércoles, 01 de julio de 2026
Miércoles, 01 de julio de 2026
Música

Luto en la música: Murió Victor Willis, cantante de Village People, el grupo creador del mega éxito ‘YMCA’

julio 1, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Muere cantante de Village People, Victor Willis / FOTO: Captura de video
Muere cantante de Village People, Victor Willis / FOTO: Captura de video
El también líder de la legendaria agrupación falleció a los 74 años producto de una "enfermedad breve, pero agresiva", informó su esposa.

Victor Willis, líder del grupo disco Village People, cuyo éxito "Y.M.C.A." se convirtió en un clásico en los mitines del presidente estadounidense Donald Trump, ha muerto a los 74 años, anunció el miércoles su esposa.

Te puede interesar:

El músico nacido en Texas cofundó Village People y coescribió éxitos como "Y.M.C.A.", "In the Navy" y "Macho Man", que arrasaron en las pistas de baile de todo el mundo a finales de los años 1970.

"Con profunda tristeza debo anunciar el fallecimiento de mi esposo, VICTOR WILLIS. Victor murió el martes 30 de junio de 2026 como consecuencia de una enfermedad breve, pero agresiva", informó su esposa en Facebook.

o

Trump no tardó en reaccionar: "Era un tipo fantástico y alegre que adoraba que yo usara la canción de su grupo", dijo en Truth Social.

"Pensaremos en Victor cada vez que se ponga Y.M.C.A, como hoy, y durante toda esta semana de aniversario del Cuatro de Julio", añadió Trump, en referencia a los 250 años de la independencia de Estados Unidos, que se celebra este fin de semana.

Village People comenzó en 1977 cuando Willis aceptó una invitación de los productores franceses Jacques Morali y Henri Belolo.

Con sus extravagantes vestuarios y coreografías, se volvió un fenómeno de la cultura pop con sus integrantes vestidos de obreros de la construcción, motociclistas, vaqueros y soldados. Willis solía aparecer en el escenario vestido con un uniforme de policía.

o

Willis dejó temporalmente el grupo en 1980 mientras enfrentaba problemas de drogadicción. En 2006 se declaró culpable de posesión de cocaína ante un tribunal de San Francisco.

En 2017 se reincorporó a Village People tras ganar una demanda de derechos de autor, que le permitió recuperar la copropiedad de algunos de los mayores éxitos de la banda.

"Y.M.C.A.", abreviatura de "Young Men's Christian Association" (Asociación Cristiana de Jóvenes) fue incorporada en 2020 al Registro Nacional de Grabaciones por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, así como al Salón de la Fama de los Grammy.

Lanzada en 1978, la canción tuvo una inesperada segunda vida al ser adoptada por Trump, con la aprobación del grupo, en una decisión que, para muchos, desvirtuó su significado original.

o

"Y.M.C.A." terminó asociándose a la victoria del candidato republicano para su segundo mandato. Trump incluso desarrolló su propio baile característico para acompañar la canción: un rígido balanceo de caderas y golpes de puño a la altura de la cintura.

Compuesta por Willis junto con Morali y Belolo, "YMCA" fue concebida originalmente como un himno de la comunidad homosexual masculina, un mensaje que contrasta con las posiciones conservadoras de Trump.

Pero Willis insistió en reiteradas ocasiones que "YMCA" no es un himno gay y en 2024 anunció que demandaría a cualquiera que le atribuyera ese significado.

La banda interpretó "Y.M.C.A." en un mitin de Trump en enero de 2025, antes de que el republicano fuera investido para su segundo mandato, lo que le valió muchas críticas.

Temas relacionados:

Música

Muerte

Luto

Entretenimiento

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Denuncian que "exguerrilleros sin cumplir los requisitos" van a ocupar cargos en la UNP con decreto del Gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"María Corina representa la moral y ese es el gran miedo de Delcy y de Trump": Antonio de la Cruz sobre el posible retorno de la Premio Nobel de Paz a Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Venezolano es rescatado tras cinco días bajo los escombros: "Fui la única persona con vida en ese edificio"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Había filas de carros muy largas": senadora republicana lidera en Miami multitudinaria jornada de ayuda para venezolanos afectados por el terremoto

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿El populismo ha degradado la política en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, Delcy Rodríguez y Donald Trump | Foto: EFE
María Corina Machado

"María Corina representa la moral y ese es el gran miedo de Delcy y de Trump": Antonio de la Cruz sobre el posible retorno de la Premio Nobel de Paz a Venezuela

Rescatista en Venezuela. (EFE)
Terremoto en Venezuela

"Lo que se observa en imágenes es solo una parte de la magnitud de esta tragedia": UNICEF Venezuela

Merce Villegas en On The Road con Mauro Giraldo
On the Road

La historia de vida de Merce Villegas, marcada por la fe, la espiritualidad y la transformación

Ashley Moody, senadora republicana (EFE)
Terremoto

"Había filas de carros muy largas": senadora republicana lidera en Miami multitudinaria jornada de ayuda para venezolanos afectados por el terremoto

Rescatista en Venezuela. (EFE)
Terremoto en Venezuela

"Está temblando, si quieres te vas": el conmovedor diálogo entre un rescatista y un hombre atrapado bajo los escombros en Venezuela

Más de Entretenimiento

Ver más
Luis Miguel, cantante - Foto: EFE
Luis Miguel

Crece la preocupación por Luis Miguel: reportan que habría sido operado del corazón y permanece hospitalizado

Faizon Love | Foto: AFP
Actor

Actor Faizon Love de la famosa cinta 'Elf' fue detenido por autoridades norteamericanas

Shakira y sus hijos Milan y Sasha - Foto AFP
Shakira

"Será campeona": la predicción de Milan, hijo de Shakira, sobre el Mundial 2026

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Gillette Stadium de Foxborough - AFP
Mundial 2026

Así es de imponente el Gillette Stadium que se perfila como una de las sedes más estratégicas de EE. UU. en el Mundial 2026: estos son los partidos que albergará

Cabo Verde vs España - Foto: AFP
Mundial 2026

La debutante Cabo Verde hace historia al sumar su primer punto en un Mundial igualando ante España, una de las favoritas al título

Selección de Inglaterra entrenando / FOTO: EFE
Mundial 2026

Robaron a la selección de Inglaterra en Estados Unidos a tan solo días de su debut en el Mundial

Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD - Foto de referencia: X
Carta

Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, envió carta a Marco Rubio y congresistas de EE. UU. para denunciar presunta corrupción en Colombia

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Cruce de versiones entre Estados Unidos y el régimen de Irán sobre acuerdo para poner fin al conflicto

Avión | Foto Canva
Combustible

Aerolíneas extranjeras que operan en Venezuela deberán pagar combustible directamente a EE. UU.

Ataque en la península de Crimea - Foto de referencia AFP
Crimea

Ataque a barco pesquero cerca de las costas de Crimea dejó un muerto y cuatro heridos; se desconoce el autor de la agresión

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre