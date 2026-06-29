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Lunes, 29 de junio de 2026
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María Corina Machado

Tal como lo denunció María Corina Machado, el régimen de Venezuela restringe vuelos internacionales en Maiquetía hasta el 2 de julio

junio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
La medida se conoce poco después de que Machado publicara un video en el que aseguró que hará todo lo posible por regresar a Venezuela.

Tal como lo denunció María Corina Machado, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela controlado por el régimen (INAC) restringe las operaciones internacionales en Maiquetía hasta el 2 de julio.

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El Aeropuerto Internacional de Maiquetía emitió un NOTAM (aviso oficial y temporal) con el cual comunica que restringe los despegues y aterrizajes internacionales hasta la mencionada fecha.

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De acuerdo con la notificación, solo podrán operar los vuelos que cuenten con un Permiso Previo Requerido (PPR) autorizado por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil.

La medida se conoce poco después de que María Corina Machado publicara un video en el que aseguró que hará todo lo posible por regresar a Venezuela.

"Estoy en la Ciudad de Panamá, donde tenía previsto viajar a Venezuela. El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo; quiero volver a Venezuela para acompañarlos en estas horas desgarradoras, quiero que mis manos se sumen a las suyas en la búsqueda, en el consuelo, en el abrazo", dijo Machado.

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"Quieren enterrar la verdad, cuando los venezolanos queremos enterrar dignamente a nuestros muertos, me encuentro muy cerca de Venezuela (...) haré lo que haya que hacer", acotó.

Más temprano, el diario español ABC sostuvo que la líder de las fuerzas democráticas venezolanas ha intentado retornar al país, pero se estaría encontrando con restricciones impuestas por el chavismo.

Tras salir clandestinamente de Venezuela a finales de 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz, Machado ha continuado desarrollando su agenda política a escala internacional.

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A pesar de estar en el exterior, ha mantenido su liderazgo coordinando estrategias para lograr el anhelado cambio político en Venezuela.

De momento, busca regresar a su nación para acompañar a la población en medio de la tragedia provocada por fuertes terremotos.

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