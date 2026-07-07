Director técnico de Egipto dijo que árbitro en juego ante Argentina "ocultaba algo" y reveló que no va a ver más partidos en el Mundial: "Es mi lucha interna"

Después de la remontada épica de Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, el entrenador del seleccionado africano, Hossam Hassan, tras el pitido final, hizo duras críticas.

"El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido y por factores externos previos al encuentro", afirmó.

TE PUEDE INTERESAR:

Para el entrenador "parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro lo que condujo a este desarrollo, nosotros habíamos expresado nuestras obsesiones a dicho árbitro” agregó el técnico egipcio.

VEA TAMBIÉN Confederación Brasileña de Fútbol salió en defensa del árbitro Raphael Claus al que Trump calificó de "sospechoso" por la polémica expulsión del delantero Folarin Balogun o

El combinado africano vio anulado uno de sus goles por una falta al inicio de la jugada, y reclamó una infracción similar antes del tercer tanto argentino.

"Ni siquiera hubo revisión del VAR; todos vimos cómo le tiraban de la camiseta, pero no se revisó la jugada para anular el gol. Así es la vida: injusta", lamentó sobre el gol de la victoria de Argentina.

Además, aclaró que al finalizar el encuentro le dijo al árbitro François Letexier, que había sido injusto.

"Pensaba que tal vez él ocultaba algo, que quizás tenía algo que esconder. Quien tiene algo que ocultar a veces no logra esconderlo del todo, y eso fue exactamente lo que sentí durante aquella conversación", mencionó.

VEA TAMBIÉN Cristiano Ronaldo reitera que la Eurocopa vale lo mismo que un Mundial tras la eliminación de Portugal de la Copa del Mundo o

Y finalizó concluyendo con la promesa de que no verá el resto de partidos de está Copa del Mundo, a modo de protesta.

“Es mi lucha interna, mi objeción personal, mi propia manera de alzar la voz y de mantenerme firme. No voy a ver ni un solo partido más de este torneo”, expresó.