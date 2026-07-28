Venezolano que se viralizó por "traducir" chino en son de broma mientras armaba carpas en La Guaira recibe clases de mandarín en la Embajada de China

Un ciudadano venezolano conocido en redes sociales como 'El Yuyo', quien se hizo viral por bromear e improvisar una supuesta "traducción" al intentar armar una carpa con instrucciones en chino en La Guaira, fue invitado a la Embajada de China en Venezuela para recibir clases formales de mandarín.

El video surgió como una muestra de 'humor criollo' para sobrellevar la tensión tras la catástrofe que enlutó a miles de familias.

En un audiovisual se puede observar la visita de este ciudadano venezolano en la sede diplomática de la nación asiática.

El "balance oficial" más reciente sobre los terremotos se dio a conocer exactamente al cumplirse un mes de los temblores, el 24 de julio de 2026.

En ese orden de ideas, 5.546 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

Referente al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.