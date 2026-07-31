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Viernes, 31 de julio de 2026
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Selección Colombia

Delantero de la Selección Colombia sufrió grave lesión: le harán cirugía en Finlandia

julio 31, 2026
Por: David Lozano
Selección Colombia - Foto EFE
Selección Colombia - Foto EFE
Según los reportes médicos, estaría de baja entre cinco y seis meses debido a esta lesión.

Cuando las lesiones recurrentes aparecen en un jugador de fútbol, se abre la puerta al momento más difícil que puede enfrentar, ya que esto puede extenderse por meses o incluso años, e incluso llevarlo a tomar la decisión de dejar a un lado su carrera.

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Actualmente, el jugador colombiano Luis Sinisterra, quien ha jugado para la Selección Colombia, sufrió una grave lesión. El pasado 30 de julio se reportó que terminó con molestias tras una participación con Cruzeiro.

Cabe recordar que el pasado fin de semana mostró evidentes gestos de dolor en medio del juego entre Cruzeiro y Botafogo. En ese contexto, en las últimas horas, el elenco de Belo Horizonte publicó el reporte oficial sobre su estado.

Desde la primera parte del comunicado dieron a conocer que se trata de una lesión de gravedad: “Cruzeiro informa que ha concluido los exámenes del atacante Sinisterra y el tratamiento indicado para el caso es un procedimiento quirúrgico en el muslo izquierdo”.

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Según el comunicado, la lesión del jugador es de tal gravedad que se acordó su viaje a Europa para someterse a una intervención quirúrgica.

En decisión compartida entre el atleta y el Cruzeiro, la cirugía se realizará la próxima semana, en Finlandia, por el médico Lasse Lempainen, principal referencia mundial en el tratamiento de lesiones en el muslo”, se lee en el comunicado.

Del mismo modo, el club concluye afirmando que, una vez finalice el procedimiento, el jugador regresará a Brasil para continuar con su recuperación.

Tras el procedimiento, Sinisterra regresa a Brasil para realizar toda la recuperación junto al departamento de salud y rendimiento del Cruzeiro”, agregó el club sobre la situación.

Finalmente, sobre el tiempo de recuperación, no existe una certeza, ya que dependerá de la evolución que vaya mostrando Luis. Sin embargo, expertos médicos hablan de una rehabilitación que podría oscilar entre cinco y seis meses.

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