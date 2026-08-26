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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Colombia

Drones destruyen la estación de Policía en El Tambo, Cauca, en ataque atribuido a disidencias de las Farc en Colombia

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Imagenes del ataque- REDES SOCIALES
Imagenes del ataque- REDES SOCIALES
Las disidencias de las Farc al parecer emplearon drones cargados con explosivos y autoridades reportaron nuevas detonaciones en la zona.

Una estación de la Policía en El Tambo, Cauca, fue destruida luego de un ataque con drones cargados con explosivos a lo que se le atribuye de principio a disidencias de las Farc, en medio del avance de los reportes de detonaciones en el municipio.

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La información fue difundida por la revista Semana, medio que informó acerca de un “enjambre de drones” en la zona y nuevas explosiones tras el primer ataque. La situación aún está en desarrollo y las autoridades aún tienen que establecer el alcance total de los daños y evaluar si existen víctimas.

El ataque se hizo en medio de una escalada de acciones con drones en contra de instalaciones de la fuerza pública en distintas zonas de Colombia.

Estos dispositivos adquirieron un papel importante en las operaciones de grupos armados ilegales, por su capacidad para poder movilizar explosivos y atacar posiciones sin tener que hacer acercamientos directos.

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El Tambo, uno de los municipios del Cauca, posee una presencia histórica de estructuras armadas, y el uso de drones de nuevo pone en evidencia la presión con la que luchan las unidades de la policía que se encuentran en zonas rurales y apartadas.

La estación que fue afectada quedó muy comprometida debido a las explosiones.

Imágenes que se han difundido en redes sociales tras el ataque dejan ver daños en la estructura de gran magnitud, pero habrá que esperar a que exista un balance oficial para detallar si el puesto tendrá que ser o no, reconstruido por completo.

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