NTN24
Miércoles, 30 de septiembre de 2026
Miércoles, 30 de septiembre de 2026
Abelardo de la Espriella

“Ha violado sistemáticamente el régimen carcelario”: Abelardo ordenó el traslado de cárcel de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del caso del expresidente Uribe

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Traslado de Juan Guillermo Monsalve - Foto_ Inpec
Traslado de Juan Guillermo Monsalve - Foto_ Inpec
En el video compartido por el presidente se ve a Monsalve encadenado de pies y manos, vestido con un uniforme beige y naranja, como el que tenía alias Araña cuando fue extraditado a finales de la semana pasada.

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el traslado de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a la cárcel de Cómbita, Boyacá.

“En la Patria Milagro, ningún preso tendrá privilegios, y mucho menos un bandido redomado como Juan Guillermo Monsalve, que ha violado sistemáticamente el régimen carcelario. Por eso, he ordenado su traslado a la cárcel de Cómbita”, afirmó el presidente.

o

Asimismo, indicó que no se permitirá que desde las cárceles se realicen operaciones criminales.

No voy a permitir que las cárceles de Colombia se conviertan en centros de operaciones criminales desde donde los criminales siguen haciendo de las suyas. ¡Quien esté preso cumplirá su condena, sin privilegios y sin la posibilidad de seguir delinquiendo!”, agregó.

En el video compartido por el presidente se ve a Monsalve encadenado de pies y manos, vestido con un uniforme beige y naranja, como el que tenía alias Araña cuando fue extraditado a finales de la semana pasada.

Asimismo, cabe resaltar que, después del anuncio, se conoció que Monsalve habría tenido un percance médico, por lo que fue llevado a un centro hospitalario. “El testigo Juan Guillermo Monsalve fue sacado de emergencia de la cárcel Picota a un centro médico por un problema cardiovascular. Su situación es delicada”, dijo su abogado, Miguel Ángel del Río.

Por otro lado, se hace énfasis en que Monsalve ha tomado relevancia, principalmente, por el caso contra el expresidente Álvaro Uribe, por presunto fraude procesal y soborno a testigos.

Monsalve tiene 48 años y está condenado a 44 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo. Desde 2011, empezó a configurarse como uno de los testigos “clave” en el expediente que se construyó contra el presidente Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno a testigos.

o

Del mismo modo, durante el juicio al expresidente, Monsalve desfiló como testigo estrella de la Fiscalía, porque supuestamente vio cómo se fundó el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la Hacienda Guacharacas, que era propiedad de Uribe y su hermano Santiago. Monsalve vivía en esa hacienda porque su papá era el mayordomo.

Finalmente, su presencia en el juicio es una de las grandes controversias del debate jurídico en el caso. La defensa del expresidente Uribe aseguró durante toda la investigación que no se podía probar que Monsalve hubiera sido un paramilitar, porque no hay nada que lo acredite como tal. De hecho, no hay registros de su nombre ante Justicia y Paz, el proceso que desmovilizó a miles de personas de las AUC y otros grupos paraestatales.

El preso también insistió en que, en 2018, sostuvo algunas reuniones con Diego Cadena, entonces abogado de Uribe Vélez, y que en ellas habría sido presionado para favorecer, con su testimonio, al expresidente Uribe y perjudicar a Iván Cepeda, senador y víctima acreditada en este caso.

Temas relacionados:

Abelardo de la Espriella

Juicio contra Álvaro Uribe

Cárcel

Juan Guillemo Monsalve

Prisión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Delcy se ha convertido en perrito de la administración Trump”: congresista Mario Díaz-Balart

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Los venezolanos no están contentos ni en Doral ni en Venezuela”: Schamis sobre las declaraciones de Trump

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Igual que hizo Trump: solicitan la militarización de Bogotá para reducir criminalidad

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Golpe frontal al crimen: De la Espriella fijó primeros sitios donde habrá fumigación aérea de coca

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Régimen de Ortega en la mira: Senado de Estados Unidos debate crisis en Nicaragua

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Claudia Macero
Claudia Macero

"María Corina es la garantía de que este proceso avance en orden y paz": Claudia Macero

Manifestaciones en Venezuela / FOTO: EFE
Protestas en Venezuela

“Las manifestaciones se triplicaron en Venezuela en 2026”: Observatorio Venezolano de Conflictividad

Miliateres colombianos | Foto: EFE
Militarización

Igual que hizo Trump: solicitan la militarización de Bogotá para reducir criminalidad

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

"Venezuela ahora es grande": Trump dice que está ayudando a los venezolanos a hacerse ricos otra vez

Cortes eléctricos en Venezuela - EFE
Cortes eléctricos

¿Qué tan cerca está Venezuela de un apagón generalizado tras la complicada crisis eléctrica?

Más de Actualidad

Ver más
Foto: Ejército de Colombia
ELN

Golpe millonario al ELN: Autoridades destruyen laboratorio que producía hasta dos toneladas de cocaína al mes

Pelea entre pilotos obliga a aterrizar de emergencia un avión con 174 pasajeros
Tel Aviv

Difunden imágenes de condiciones en la que quedó piloto que intentó estrellar avión en el que viajaban israelíes tras lo que sería heroica intervención del copiloto

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. (EFE)
Venezuela

Estados Unidos revela si China tendrá acceso a los ingresos del petróleo venezolano ante deuda que tiene el régimen

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula vuelve a defender y proteger a la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto: Ejército de Colombia
ELN

Golpe millonario al ELN: Autoridades destruyen laboratorio que producía hasta dos toneladas de cocaína al mes

Pelea entre pilotos obliga a aterrizar de emergencia un avión con 174 pasajeros
Tel Aviv

Difunden imágenes de condiciones en la que quedó piloto que intentó estrellar avión en el que viajaban israelíes tras lo que sería heroica intervención del copiloto

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. (EFE)
Venezuela

Estados Unidos revela si China tendrá acceso a los ingresos del petróleo venezolano ante deuda que tiene el régimen

Colapso de puente que comunica los municipios Pedraza y Antonio José de Sucre en Barinas (Venezuela) - Fotos: X
Colapso

En vídeo: así colapsó el puente que comunica los municipios Pedraza y Antonio José de Sucre en el estado Barinas, Venezuela

Anthony Albanese, primer minsitro de Australia - Foto: EFE
Inteligencia Artificial

Primer ministro australiano dice que OpenAI "infiltró" sitio web gubernamental de salud

Ataques de Ejército de Colombia al Clan del Golfo - Captura de video
Gobierno de Colombia

Imparable: Gobierno De la Espriella ataca la minería ilegal y destruye unidades de extracción de oro del Clan del Golfo

Captura de video tomado de la cuenta oficial en X de SpaceX. (EFE)
Elon Musk

Así fue la impactante explosión del megacohete Starship de Elon Musk en el amerizaje y tras alcanzar por primera vez la órbita terrestre

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023