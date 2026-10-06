Contra todo pronóstico: mujer que sobrevivió a ejecución en EE.UU. se encuentra consciente y habla

Contra todo pronóstico, la prisionera de 50 años, Christa Pike, que sobrevivió a la ejecución mediante doble dosis de inyección fatal en el estado de Tennessee, se encuentra consciente, habla y sigue bajo atención médica, esto según la información compartida por sus abogados. Frente a su estado de recuperación, sus apoderados han señalado que “su pronóstico sigue siendo incierto, pero como mínimo, esperamos que la recuperación sea larga”.