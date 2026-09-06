La advertencia de Abelardo de la Espriella a criminales en La Guajira tras conocerse imágenes del funeral de alias 'Bendito Menor'

Tras comenzar con su Gobierno el 7 de agosto, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha intensificado su cruzada contra los grupos criminales que operan en el país.

Uno de los golpes más contundentes lo dio recientemente con el abatimiento de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, en el departamento de La Guajira.

VEA TAMBIÉN Cayó ‘Firulais’, el franco del ELN que tenía planes de atentar contra Abelardo de la Espriella o

A raíz de la difusión de imágenes del sepelio de Pérez Toncel, uno de los delincuentes más buscados, el mandatario no dudó en lanzar una dura advertencia al crimen y señaló: "Los tenemos identificados para sacarlos del mercado delictivo".

Las imágenes del funeral, que fueron ampliamente difundidas en redes sociales, muestran una multitud reunida en homenaje a alias "Bendito Menor", lo que ha causado alarma sobre el poder de convocatoria y la influencia de tales grupos en la región.

Según la revista Semana, durante el sepelio de alias Bendito Menor en Riohacha se pudieron notar disparos al aire, corridos prohibidos y pancartas.

En este contexto, el presidente ha enfatizado que se tomará una posición firme frente a la delincuencia y advirtió que no va tolerar la cultura de la ilegalidad. "Vamos a ir con fuerza", sentenció.

Y añadió: "El que pretenda seguir el ejemplo del criminal dado de baja terminará como él: no voy a tolerar que la cultura de la ilegalidad sea la normalidad".

En su mensaje en la red social X, De la Espriella instó a toda la Fuerza Pública: "vamos por estos terroristas y démosles su merecido. ¡Están advertidos, miserables!".

El mandatario colombiano finalizó su mensaje asegurando que "se acabaron las épocas en las que lo malo se vendía como bueno; se acabaron las épocas en las que la escoria de la sociedad era considerada heroica: conmigo, los bandidos no van a tener ni un minuto de tranquilidad".