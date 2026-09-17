Un fuerte temblor de magnitud 4,6 se sintió con fuerza este jueves en el sur de Colombia, según reportes recibidos en la cuenta oficial en X del Servicio Geológico Colombiano.

“Se sintió bastante fuerte en Armenia, me pareció más fuerte y largo que los que hubo el lunes”, escribió María Rojas, una de las usuarias en redes que reportó el movimiento.

Otro internauta mencionó que el sismo se sintió en el sur de Cali. “Andaba acostado, pero fue como un segundo pensé que había sido un mal movimiento de mi cuerpo pero ya veo que no”, aseveró.

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El Servicio precisó que el evento ocurrió a las 4:10 de la tarde de este jueves y que su epicentro se localizó en el municipio de Sipi en el departamento del Chocó. Su profundidad fue de 37 kilómetros.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-17, 16:10 hora local Magnitud 4.6, profundidad 37 km, Sipí - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? Repórtelo”, indicó el Servicio.

Una réplica sacudió la misma zona 10 minutos después. El Servicio indicó que ese movimiento tuvo una magnitud de 3,3.

El temblor se dio, además, en la zona que fue epicentro del terremoto de 7,4 de magnitud que el pasado 10 de agosto estremeció a Colombia.

El movimiento se registró en el municipio de San José del Palmar, ubicado en el departamento del Chocó, y se presentó a una profundidad de 103 kilómetros, según datos del Servicio Geológico Colombiano.

“En la región del Pacífico de Colombia ocurren procesos de subducción, es decir, la placa de Nazca se hunde por debajo de la placa Sudamericana y en esa interacción se libera energía, produciendo los sismos”, explicó el Servicio.

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El organismo, además, indicó que, aunque el sismo no fue superficial fue ampliamente sentido por la magnitud.

La más reciente cifra sobre muertos en el terremoto del pasado 10 de agosto es de 331 personas.