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Sábado, 05 de septiembre de 2026
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Medio Oriente

Contundente respuesta: Estados Unidos destruye tres petroleros iraníes tras ataque del régimen islámico a buques de guerra estadounidenses

septiembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques de EEUU contra régimen iraní - Captura de video
Ataques de EEUU contra régimen iraní - Captura de video
El CENTCOM difundió imágenes de las acciones mediante la plataforma X.

El Comando Central de Estados Unidos ejecutó ataques contra tres petroleros iraníes el 5 de septiembre, en respuesta a un ataque con misiles balísticos lanzado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán contra dos buques de guerra estadounidenses que patrullaban aguas regionales.

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Según el reporte oficial publicado en la plataforma X, un portaaviones estadounidense y un destructor de misiles guiados lograron evadir exitosamente múltiples ataques iraníes no provocados. El comunicado confirmó que ningún personal estadounidense resultó herido durante los incidentes.

Tras los ataques fallidos de Irán, fuerzas del CENTCOM deshabilitaron permanentemente los transportadores de crudo del IRGC M/T Downy frente a las costas de la isla Kharg y el M/T Stark 1 cerca de Jask. Las fuerzas de EE. UU. también destruyeron completamente el transportador de crudo vacío M/T Kylo (también conocido como "Noxen") en el Golfo de Omán, atacando la embarcación en múltiples ubicaciones críticas para dejarlo inoperable después de que la tripulación recibiera instrucciones de abandonar la nave.

Los tres petroleros iraníes forman parte de una red clandestina multimillonaria que financia al IRGC y sus grupos armados regionales. Según el comunicado, Irán no tiene medios para defenderlos.

"Que el mensaje al IRGC sea claro: Si disparan contra dos de nuestros barcos, impondremos un costo económico aún mayor, eliminando tres de los suyos", declaró el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM. "No dudaremos en defender a las fuerzas estadounidenses y, si es necesario, destruir la limitada y expuesta flota petrolera de Irán", concluyó.

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La operación representa una escalada significativa en las tensiones entre Estados Unidos y el régimen de Irán en la región del Golfo Pérsico. Los transportadores atacados formaban parte de lo que el Pentágono denomina una "flota fantasma" utilizada por Teherán para evadir sanciones internacionales y financiar operaciones militares.

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