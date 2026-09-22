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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Crisis económica

Encuesta revela que 85 % de los venezolanos considera "muy insuficientes" sus ingresos frente al costo de vida

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Establecimiento comercial en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Establecimiento comercial en Venezuela - Foto de referencia: EFE
La medición, que toma en cuenta salarios, bonificaciones y otros ingresos, refleja la percepción de los ciudadanos sobre su capacidad económica para afrontar los gastos cotidianos.

El 85% de los venezolanos encuestados por la firma Hercon califica sus ingresos de "muy insuficientes".

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La medición, que toma en cuenta salarios, bonificaciones y otros ingresos, refleja la percepción de los ciudadanos sobre su capacidad económica para afrontar los gastos cotidianos.

De acuerdo con los resultados divulgados, 6,5 % de los encuestados afirmó que sus ingresos son regulares o suficientes únicamente para cubrir las necesidades básicas.

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Mientras tanto, 3,3 % señaló que cuenta con ingresos que le permiten ahorrar y 3 % los calificó como insuficientes. Otro 2,2 % no respondió o manifestó no saber.

El informe cualitativo de la firma encuestadora también plantea que el salario formal ha perdido capacidad como mecanismo de movilidad social, en un contexto en el que los hogares buscan otras fuentes de ingresos para cubrir sus necesidades.

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Expertos en materia económica detallan que la inflación interanual en Venezuela se mantiene entre las más altas del mundo.

Esto, tras haber registrado un aceleramiento en los meses previos que duplicó los registros de inicios de año debido al descontrol cambiario y la presión sobre el bolívar.

Otro punto que abordan los expertos en cuanto a la economía de Venezuela es que esta ha sufrido una contracción histórica superior al 75% de su Producto Interno Bruto (PIB) en comparación con su pico en 2012.

Esta contracción ha estado acompañada de procesos de hiperinflación, la destrucción del poder adquisitivo del bolívar, la ruina de la industria petrolera y un éxodo migratorio masivo.

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