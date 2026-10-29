El régimen de Irán afirma que tres petroleros se incendiaron tras pasar por el estrecho de Ormuz

Los Guardianes de la Revolución del régimen de Irán aseguraron este jueves que tres petroleros se habían incendiado tras chocar con minas mientras intentaban cruzar el estrecho de Ormuz.

"En las últimas 24 horas, tres petroleros infractores explotaron y se incendiaron después de impactar contra minas mientras intentaban pasar por la ruta meridional no autorizada del estrecho de Ormuz", señalaron los Guardianes de la Revolución en un comunicado.

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Los buques habían "desconectado todos sus sistemas de radar y navegación" e hicieron caso omiso de las advertencias de la Marina de los Guardianes, añade el comunicado, que no precisa la fecha de los incidentes ni la bandera de los petroleros.

Desde el estallido de la guerra el 28 de febrero, desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán, la república islámica ha restringido severamente el tránsito por esta vía marítima estratégica, por donde antes circulaba una quinta parte del consumo mundial de petróleo y gas.

Estados Unidos ha respondido imponiendo un bloqueo a los puertos iraníes.

Las fuerzas armadas del régimen iraní han acusado repetidamente al ejército estadounidense de fomentar que los buques utilicen un corredor meridional cercano a la costa de Omán que Teherán considera no autorizado.

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"La Marina de los Guardianes de la Revolución declara que la ruta no autorizada a través del estrecho de Ormuz está minada, y que los propietarios de los buques y las tripulaciones son responsables de transitar por estas rutas", indicó el comunicado.

Más temprano el jueves, la agencia marítima británica UKMTO indicó que había recibido un reporte sobre un barco en llamas en el estrecho, pero no ofreció detalles sobre la causa ni sobre posibles víctimas.

No estaba claro de inmediato si se trataba de uno de los tres buques mencionados por los Guardianes.