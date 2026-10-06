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Martes, 06 de octubre de 2026
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Ballenas

Corredores marinos buscan proteger a especies migratorias de la pesca y los barcos

octubre 6, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Investigadores, en alianza con WWF, diseñaron una serie de corredores marinos para proteger a grandes cetáceos y tortugas marinas durante sus desplazamientos por el océano

Estas rutas buscan conectar zonas de reproducción, alimentación y crianza y reducir la fragmentación de los hábitats que utilizan las especies migratorias para sobrevivir.

El plan pone el foco en dos de las principales amenazas causadas por las actividades humanas en alta mar: la pesca incidental y las colisiones con embarcaciones.

Miles de mamíferos y reptiles marinos mueren cada año al quedar atrapados en redes de pesca o tras ser golpeados por grandes buques que atraviesan sus rutas naturales de desplazamiento.

La propuesta busca delimitar áreas de especial protección y establecer medidas para regular las actividades humanas dentro de estos espacios, con el objetivo de disminuir la mortalidad de la fauna y mantener la conectividad de los ecosistemas marinos.

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