Dignora Hernández: una mujer valiente que estuvo al frente de Vente Venezuela cuando María Corina no podía

El partido Vente Venezuela, fundado por María Corina Machado, tiene como objetivo restablecer la democracia en el país. Dignora Hernández, de quien se destaca su valentía y compromiso, desempeña un papel fundamental en este proceso, a menudo refiriéndose a los desafíos y sacrificios que ha enfrentado. Pasó 690 días en prisión, una experiencia que describe como una batalla constante entre el miedo y la valentía. Dignora, quien estuvo al frente de Vente Venezuela mientras María Corina no podía estar en el país, aseguró en Mujeres de Ataque con Juan Lozano que la llegada de la líder de la democracia marca una esperanza y la denominó como "la candidata indiscutible del pueblo de Venezuela".